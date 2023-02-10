Сын британского короля гордится успешными продажами скандальной книги.

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Принц Гарри ничуть не жалеет о своих скандальных мемуарах. Об этом пишет Page Six.

Герцог Сассекский "ничуть не жалеет" об обнародовании скандальных фактов в своей книге и чрезвычайно гордится продажами своих мемуаров "Запасной".

38-летний сын британского короля был в отличном настроении, когда на прошлой неделе общался с другими гостями на неожиданной церемонии возобновления свадебных обетов Эллен Дедженерес и Порши де Росси.

Один из гостей сказал, что принц Гарри, к которому на вечеринке присоединилась жена Меган Маркл, казалось, очень гордится успехом своих противоречивых мемуаров "Spare", которые за неделю разошлись тиражом более 3,2 млн экземпляров по всему миру.

"Гарри сказал, что он очень рад успеху книги и реакции на нее", — рассказал инсайдер.

[ + – ] Принц Гарри Фото: Getty Images

"Он сказал, что не жалеет ни об одном из разоблачений, и он чувствует облегчение, когда свою историю обнародовал на свет. По его словам, на это была удивительная реакция", — добавляет источник.

[ + – ] Скандальные мемуары принца Гарри Фото: Getty

Напомним, принц Уильям особенно расстроен релизом скандальных мемуаров принца Гарри.

Также Фокус писал о реакции короля Карла III на просьбу вернуть младшего сына в королевскую семью.