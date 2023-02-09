Принц Уильям "очень расстроен" мемуарами принца Гарри

Согласно информации источников, принцу Уильяму "нужно время, чтобы успокоиться" после публикации мемуаров его младшего брата.

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Королевская семья не комментирует публично мемуары принца Гарри "Запасной" , однако "за кулисами" последовала бурная реакция. Источник, близкий к королевской семье, сообщил People, что принц Уильям "очень расстроен" утверждениями, сделанными в книге его младшего брата. В книге принц Гарри назвал принца Уильяма своим "заклятым врагом" и заявил, что Уильям физически нападал на него.

"Уильям больше всех расстроен, и ему нужно время, чтобы успокоиться", — говорит источник. "Его изображали вспыльчивым и несимпатичным. Но я не думаю, что он отступит — вопрос в том, смогут ли они выйти за рамки этого и признать, что смотрят на вещи по-другому".

Королевский корреспондент Валентин Лоу, автор книги "Придворные" добавил, что Уильям "будет в ярости из-за предательства конфиденциальных данных".

[ + – ] Мемуары принца Гарри Фото: Getty Images

Тем временем король Карл III очень хочет, чтобы ситуация "успокоилась" к его коронации 6 мая.

"Это такое важное событие для Чарльза, и он хотел бы, чтобы его сын был на коронации, чтобы засвидетельствовать это. Он хотел бы, чтобы Гарри вернулся в семью. Разберись с этим, это всегда будет частью правления короля и того, как он оставил свою семью разрозненной. У него была репутация далекого родителя, и для него было бы ужасно, если бы это продолжалось".

Королевский историк Роберт Лейси отмечает, что "совершенно помимо отцовской надежды [Чарльза] воссоединиться со своим сыном, одна из задач королевской семьи — показать, как по-человечески и вдумчиво справляться с проблемами, которые у всех нас есть. Быть успешным для семьи в будущем — это не обязательно примирение, а взаимное принятие различных идей и приоритетов".

Напомним, мемуары принца Гарри стали настоящей сенсацией. Но скорей из-за шокирующего контента. Он умудрился вызвать гнев талибов, военных и даже вдохновить телеведущего Джимми Киммела на написание собственной книжки. Целую главу в своих мемуарах Гарри посвятил своей экспедиции на Северный полюс и своему отмороженному пенису.

Также Фокус писал, что Меган Маркл всерьез убеждена, что ее муж, принц Гарри, может получить "Грэмми" за аудиоверсию своих мемуаров "Запасной".