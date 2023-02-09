Принц Уильям "очень расстроен" мемуарами принца Гарри
Согласно информации источников, принцу Уильяму "нужно время, чтобы успокоиться" после публикации мемуаров его младшего брата.
Королевская семья не комментирует публично мемуары принца Гарри "Запасной" , однако "за кулисами" последовала бурная реакция. Источник, близкий к королевской семье, сообщил People, что принц Уильям "очень расстроен" утверждениями, сделанными в книге его младшего брата. В книге принц Гарри назвал принца Уильяма своим "заклятым врагом" и заявил, что Уильям физически нападал на него.
"Уильям больше всех расстроен, и ему нужно время, чтобы успокоиться", — говорит источник. "Его изображали вспыльчивым и несимпатичным. Но я не думаю, что он отступит — вопрос в том, смогут ли они выйти за рамки этого и признать, что смотрят на вещи по-другому".
Королевский корреспондент Валентин Лоу, автор книги "Придворные" добавил, что Уильям "будет в ярости из-за предательства конфиденциальных данных".
Тем временем король Карл III очень хочет, чтобы ситуация "успокоилась" к его коронации 6 мая.
"Это такое важное событие для Чарльза, и он хотел бы, чтобы его сын был на коронации, чтобы засвидетельствовать это. Он хотел бы, чтобы Гарри вернулся в семью. Разберись с этим, это всегда будет частью правления короля и того, как он оставил свою семью разрозненной. У него была репутация далекого родителя, и для него было бы ужасно, если бы это продолжалось".
Королевский историк Роберт Лейси отмечает, что "совершенно помимо отцовской надежды [Чарльза] воссоединиться со своим сыном, одна из задач королевской семьи — показать, как по-человечески и вдумчиво справляться с проблемами, которые у всех нас есть. Быть успешным для семьи в будущем — это не обязательно примирение, а взаимное принятие различных идей и приоритетов".
Напомним, мемуары принца Гарри стали настоящей сенсацией. Но скорей из-за шокирующего контента. Он умудрился вызвать гнев талибов, военных и даже вдохновить телеведущего Джимми Киммела на написание собственной книжки. Целую главу в своих мемуарах Гарри посвятил своей экспедиции на Северный полюс и своему отмороженному пенису.
Также Фокус писал, что Меган Маркл всерьез убеждена, что ее муж, принц Гарри, может получить "Грэмми" за аудиоверсию своих мемуаров "Запасной".