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Меган Маркл уверена, что принц Гарри получит "Грэмми" за аудиоверсию своих мемуаров

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Фото: Getty Images | Принц Гарри и Меган Маркл

Герцогиня Сассекская сравнивает своего мужа с Бараком Обамой, который получил "Грэмми" в 2008 году в "Лучший альбом разговорного жанра" за аудиоверсию своих мемуаров.

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Меган Маркл всерьез убеждена, что ее муж, принц Гарри, может получить "Грэмми" за аудиоверсию своих мемуаров "Запасной". Она сравнивает его с американским президентом Бараком Обамой, который в 2008 году получил эту же премию. Об этом пишет Daily Mail.

"Он прирожденный рассказчик, у него успокаивающий голос, и он даже поет в аудиоверсии мемуаров", — рассказал источник, отметив, что принц Гарри в какой-то момент напевает песню Элтона Джона Your Song в аудиокниге Spare. В этот момент он обсуждает концерт-трибьют, посвященный 10-й годовщине смерти принцессы Дианы.

Меган Маркл настолько уверена в его успехе, что сравнивает мужа с Бараком Обамой, и считает, что принц Гарри вполне может получить "Грэмми" в "Лучший альбом разговорного жанра", как когда-то это получилось и у Обамы.

"Это было решение Гарри спеть песню Элтона Джона в аудиокниге. Кто знал, что он может петь? Меган думает, что он на одном уровне с президентом Обамой, который получил такую же награду несколько лет назад", — говорит источник.

Концерт, упоминаемый в книге, состоялся в 2007 году. Принц Гарри рассказывает в мемуарах, что Элтон Джон отклонил просьбу исполнить "Свечу на ветру" из-за того, что песня была слишком болезненной и спел другую песню.

Затем Гарри начинает петь.

Впрочем, источник отмечает, что у Гарри есть все шансы.

"Голливуд любит его. У него дар болтливости и отличное чувство юмора. Он тот, кто обладает звездной силой", — говорит инсайдер, близкий к Меган Маркл и принцу Гарри. По его словам Гарри даже хотели сделать одним из ведущих на церемонии "Оскар" в 2023 году.

В этом году церемония вручения премии "Грэмми" состоится 5 февраля, а номинантами на премию "Лучший альбом разговорного жанра" пока являются Виола Дэвис, Questlove, Лин-Мануэль Миранда, Джейми Фокс и Мел Брукс.

Меган надеется, что ее муж будет рассмотрен для получения награды 2024 года.

Напомним, мемуары принца Гарри стали настоящей сенсацией. Но скорей из-за шокирующего контента. Он умудрился вызвать гнев талибов, военных и даже вдохновить телеведущего Джимми Киммела на написание собственной книжки. Целую главу в своих мемуарах Гарри посвятил своей экспедиции на Северный полюс и своему отмороженному пенису.