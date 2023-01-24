Меган Маркл упевнена, що принц Гаррі отримає "Греммі" за аудіоверсію своїх мемуарів

Герцогиня Сассекська порівнює свого чоловіка з Бараком Обамою, який отримав "Греммі" у 2008 році в номінації "Найкращий альбом розмовного жанру" за аудіоверсію своїх мемуарів.

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Меган Маркл всерйоз переконана, що її чоловік, принц Гаррі, може отримати "Греммі" за аудіоверсію своїх мемуарів "Запасний". Вона порівнює його з американським президентом Бараком Обамою, який у 2008 році отримав таку ж премію. Про це пише Daily Mail.

"Він природжений оповідач, у нього заспокійливий голос, і він навіть співає в аудіоверсії мемуарів", — розповіло джерело, зазначивши, що принц Гаррі в якийсь момент співає пісню Елтона Джона Your Song в аудіокнизі Spare. У цей момент він обговорює концерт-триб'ют, присвячений 10-м роковинам смерті принцеси Діани.

Меган Маркл настільки впевнена в його успіху, що порівнює чоловіка з Бараком Обамою, і вважає, що принц Гаррі цілком може отримати "Греммі" у "Кращий альбом розмовного жанру", як це колись вийшло і в Обами.

"Це було рішення Гаррі заспівати пісню Елтона Джона в аудіокнизі. Хто знав, що він може співати? Меган думає, що він на одному рівні з президентом Обамою, який отримав таку ж нагороду кілька років тому", — говорить джерело.

Концерт, що згадується у книзі, відбувся у 2007 році. Принц Гаррі розповідає в мемуарах, що Елтон Джон відхилив прохання виконати "Свічку на вітрі" через те, що пісня була надто болісною і заспівав іншу пісню.

Потім Гаррі починає співати.

Втім, джерело зазначає, що Гаррі має всі шанси.

"Голлівуд любить його. У нього дар балакучості і відмінне почуття гумору. Він той, хто має зоряну силу", — говорить інсайдер, близький до Меган Маркл і принца Гаррі. За його словами, Гаррі навіть хотіли зробити одним з ведучих на церемонії "Оскар" у 2023 році.

Цього року церемонія вручення премії "Греммі" відбудеться 5 лютого, а номінантами на премію "Найкращий альбом розмовного жанру" поки що є Віола Девіс, Questlove, Лін-Мануель Міранда, Джеймі Фокс та Мел Брукс.

Меган сподівається, що кандидатуру її чоловіка буде розглянуто для отримання нагороди 2024 року.

Нагадаємо, мемуари принца Гаррі стали справжньою сенсацією. Але скоріше через шокуючий контент. Він примудрився викликати гнів талібів, військових і навіть надихнути телеведучого Джиммі Кіммела на написання своєї книжки. Цілий розділ у своїх мемуарах Гаррі присвятив своїй експедиції на Північний полюс та своєму відмороженому пенісу.