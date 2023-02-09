Принц Вільям "дуже засмучений" мемуарами принца Гаррі

За інформацією джерел, принцу Вільяму "потрібний час, щоб заспокоїтися" після публікації мемуарів його молодшого брата.

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Королівська родина не коментує публічно мемуари принца Гаррі "Запасний", проте "за лаштунками" була бурхлива реакція. Джерело, близьке до королівської родини, повідомило People, що принц Вільям "дуже засмучений" твердженнями, зробленими в книзі його молодшого брата. У книзі принц Гаррі назвав принца Вільяма своїм "заклятим ворогом" і заявив, що Вільям фізично нападав на нього.

"Вільям найбільше засмучений, і йому потрібен час, щоб заспокоїтися, — каже джерело. — Його зображували запальним і несимпатичним. Але я не думаю, що він відступить, — питання в тому, чи зможуть вони вийти за межі цього та визнати, що дивляться на речі по-іншому".

Королівський кореспондент Валентин Лоу, автор книги "Придворні", додав, що Вільям "розлютиться через зраду конфіденційних даних".

[ + – ] Мемуари принца Гаррі Фото: Getty Images

Водночас король Карл III дуже хоче, щоб ситуація "заспокоїлася" до його коронації 6 травня.

"Це така важлива подія для Чарльза, і він хотів би, щоб його син був на коронації, щоб засвідчити це. Він хотів би, щоб Гаррі повернувся до родини. Розберися з цим, це завжди буде частиною правління короля і того, як він залишив свою сім'ю розрізненою. Він мав репутацію далекого батька, і йому було б жахливо, якби це продовжувалося" .

Королівський історик Роберт Лейсі зазначає, що "цілком крім батьківської надії [Чарльза] возз'єднатися зі своїм сином, одне із завдань королівської сім'ї — показати, як по-людськи та вдумливо справлятися з проблемами, які в усіх нас є. Бути успішним для сім'ї в майбутньому — це не обов'язково примирення, а взаємне прийняття різних ідей і пріоритетів".

Нагадаємо, мемуари принца Гаррі стали справжньою сенсацією, але скоріше через шокуючий контент. Він примудрився викликати гнів талібів, військових і навіть надихнути телеведучого Джиммі Кіммела на написання своєї книжки. Цілий розділ у своїх мемуарах Гаррі присвятив своїй експедиції на Північний полюс та своєму відмороженому пенісу.

Також Фокус писав, що Меган Маркл усерйоз переконана, що її чоловік, принц Гаррі, може отримати "Греммі" за аудіоверсію своїх мемуарів "Запасний".