Король Карл III рассмеялся на просьбу вернуть принца Гарри в королевскую семью (видео)

Неожиданная реакция произошла на фоне дискуссии о том, посетит ли принц Гарри коронацию отца.

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Король Карл III посмеялся над поклонником, который умолял его вернуть принца Гарри в Великобританию. Об этом пишет Page Six.

Пока сын покойной королевы Елизаветы II приветствовал поклонников в Стратфордском кампусе Университета Восточного Лондона, один из присутствующих воскликнул: "Вы можете вернуть Гарри?" когда монарх пожал руку.

После того, как, казалось, неправильно услышал то, что сказал студент, король спросил: "Кто?" в своем первом ответе – Карл III просто расхохотался и продолжил визит.

Неожиданная реакция произошла на фоне дискуссии о том, придет ли принц Гарри на коронацию своего отца в мае 2023 года, в свете всех потрясающих откровений, которые он совершил в своих дебютных мемуарах "Запасной".

В январе младший сын британского короля заявил, что не поучаствует в коронации своего отца, которая пройдет в день рождения сына принца Гарри.

[ + – ] Король Карл III и принц Гарри Фото: The Duke and Duchess of Sussex

После выхода скандального сериала и мемуаров герцога Сассекского, его отношения с родственниками в Европе стали еще более напряженными.

Напомним, принца Гарри и его супругу до сих пор официально не пригласили на коронацию Карла ІІІ.

Также Фокус писал о реакции принца Уильяма на скандальные мемуары младшего брата.