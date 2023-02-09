Принца Гарри и Меган Маркл еще не пригласили на коронацию короля Карла III

Поскольку коронация короля Карла III приближается, остается открытым вопрос, будут ли на ней присутствовать принц Гарри и Меган Маркл.

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Инсайдер королевского дворца сообщил, что герцог и герцогиня Сассекские будут приглашены на коронацию своего короля Карла III. Однако источник, близкий к 38-летнему Гарри и 41-летней Меган, говорит, что приглашение еще не было направлено. К тому же, не было никаких попыток к примирению. Об этом пишет People.

Отношения между Сассекскими и королевской семьей остаются напряженными после публикации мемуаров принца Гарри "Запасной" в прошлом месяце. В интервью Тому Брэдби из ITV, посвященному книге, Гарри сказал о коронации: "Многое может произойти между сейчас и потом. Но, вы знаете, дверь всегда открыта. Мяч на их стороне для обсуждения, и я очень надеюсь, что они захотят сесть и поговорить об этом".

Но учитывая, как обстоят дела сейчас, до этого еще далеко.

"Проблема в том, что [Гарри и Меган] хотят, чтобы дворец капитулировал и принес извинения, но когда "воспоминания разнятся", это довольно сложно", — говорит близкий источник.

Напомним, мемуары принца Гарри стали настоящей сенсацией. Но скорей из-за шокирующего контента. Он умудрился вызвать гнев талибов, военных и даже вдохновить телеведущего Джимми Киммела на написание собственной книжки. Целую главу в своих мемуарах Гарри посвятил своей экспедиции на Северный полюс и своему отмороженному пенису.

Также Фокус писал, что Меган Маркл всерьез убеждена, что ее муж, принц Гарри, может получить "Грэмми" за аудиоверсию своих мемуаров "Запасной".