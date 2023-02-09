Принца Гаррі та Меган Маркл ще не запросили на коронацію короля Карла III

Оскільки коронація короля Карла III наближається, залишається відкритим питання, чи будуть на ній присутні принц Гаррі та Меган Маркл.

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Інсайдер королівського палацу повідомив, що герцог та герцогиня Сассекські будуть запрошені на коронацію свого короля Карла III. Проте джерело, близьке до 38-річного Гаррі та 41-річної Меган, каже, що запрошення ще не було надіслано. До того ж, не було жодних спроб примирення. Про це пише People.

Відносини між Сассекськими та королівською сім'єю залишаються напруженими після публікації мемуарів принца Гаррі "Запасний" минулого місяця. В інтерв'ю Тому Бредбі з ITV, присвяченому книзі, Гаррі сказав про коронацію: "Багато може статися між зараз і потім. Але, ви знаєте, двері завжди відчинені. М'яч на їхньому боці для обговорення, і я дуже сподіваюся, що вони захочуть сісти і поговорити про це".

Але враховуючи, як справи зараз, до цього ще далеко.

"Проблема в тому, що [Гаррі і Меган] хочуть, щоб палац капітулював і вибачився, але коли "спогади відрізняються", це досить складно", — говорить близьке джерело.

Нагадаємо, мемуари принца Гаррі стали справжньою сенсацією. Але скоріше через шокуючий контент. Він примудрився викликати гнів талібів, військових і навіть надихнути телеведучого Джиммі Кіммела на написання своєї книжки. Цілий розділ у своїх мемуарах Гаррі присвятив своїй експедиції на Північний полюс та своєму відмороженому пенісу.

Також Фокус писав, що Меган Маркл всерйоз переконана, що її чоловік, принц Гаррі, може отримати "Греммі" за аудіоверсію своїх мемуарів "Запасний".