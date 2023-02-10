Король Карл ІІІ розсміявся на прохання повернути принца Гаррі в королівську родину (відео)

Несподівана реакція сталася на фоні дискусії про те, чи відвідає принц Гаррі коронацію свого батька.

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Король Карл III посміявся над шанувальником, який благав його повернути принца Гаррі до Великобританії. Про це пише Page Six.

Поки син покійної королеви Єлизавети ІІ вітав шанувальників в Стратфордському кампусі Університету Східного Лондона, один із присутніх вигукнув: "Ви можете повернути Гаррі?" коли монарх потиснув руку.

Після того, як, здавалося, неправильно почув те, що сказав студент, король запитав: "Хто?" у своїй першій відповіді — Карл ІІІ просто розреготався і продовжив візит.

Несподівана реакція сталася на тлі дискусії про те, чи прийде принц Гаррі на коронацію свого батька в травні 2023, у світлі всіх приголомшливих одкровень, які він зробив у своїх дебютних мемуарах "Запасний".

У січні менший син британського короля заявив, що не візьме участь у коронації свого батька, яка пройде в день народження сина принца Гаррі.

[ + – ] Король Карл ІІІ та принц Гаррі Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Після виходу скандального серіалу та мемуарів герцога Сассекського його стосунки з родичами в Європі стали ще більш напруженими.

Нагадаємо, принца Гаррі та його дружину досі офіційно не запросили на коронацію Карла ІІІ.

Також Фокус писав про реакцію принца Вільяма на скандальні мемуари молодшого брата.