Син британського короля пишається успішними продажами скандальної книги.

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Принц Гаррі нітрохи не шкодує про свої скандальні мемуари. Про це пише Page Six.

Герцог Сассекський "нітрохи не шкодує" про оприлюднення скандальних фактів у своїй книзі — і надзвичайно пишається продажами своїх мемуарів "Запасний".

38-річний син британського короля був у чудовому настрої, коли минулого тижня спілкувався з іншими гостями на несподіваній церемонії відновлення весільних обітниць Еллен Дедженерес і Порші де Россі.

Один з гостей сказав, що принц Гаррі, до якого на вечірці приєдналася дружина Меган Маркл, здавалося, дуже пишається успіхом своїх суперечливих мемуарів "Spare", які за тиждень розійшлися тиражем понад 3,2 мільйони примірників по всьому світу.

"Гаррі сказав, що він дуже радий успіху книги та реакції на неї", — розповів інсайдер.

[ + – ] Принц Гаррі Фото: Getty Images

"Він сказав, що не шкодує про жодне з викриттів, і він відчуває полегшення, коли свою історію оприлюднив на світ. За його словами, на це була дивовижна реакція", — додає джерело.

[ + – ] Скандальні мемуари принца Гаррі Фото: Getty

Нагадаємо, принц Вільям особливо засмучений релізом скандальних мемуарів принца Гаррі.

Також Фокус писав про реакцію короля Карла ІІІ на прохання повернути молодшого сина в королівську родину.