Принц Гаррі приїде на коронацію короля Карла ІІІ, але є нюанс
Підтверджено, що принц Гаррі візьме участь у коронації короля Карла ІІІ після кількох тижнів напружених спекуляцій, проте Меган Маркл до нього не приєднається.
Букінгемський палац заявив, що принц Гаррі візьме участь у коронації свого батька у Вестмінстерському абатстві 6 травня. Однак його дружина Меган Маркл не приєднається до історичної церемонії. Про це пише PageSix.
"Букінгемський палац радий підтвердити, що герцог Сассекський відвідає коронаційну службу у Вестмінстерському абатстві 6 травня, — повідомив представник палацу. — Герцогиня Сассекська залишиться в Каліфорнії з принцом Арчі та принцесою Лілібет".
Це буде перше возз'єднання Гаррі із членами королівської родини після січневого випуску його скандальних мемуарів "Запасний".
Як з'ясувалося, рішення було ухвалено після того, як Гаррі відправив до Букінгемського палацу довгий список питань, у тому числі про те, де він сидітиме і яка безпека буде забезпечена.
Вважається, що Гаррі зупиниться востаннє у Фрогмор-котеджі, своєму будинку у Віндзорі, оскільки Карл попросив його і Маркл переїхати.
Гаррі та Меган затягували з відповіддю на запрошення на коронацію, що викликало низку проблем для організаторів, які намагаються завершити такі деталі, як розташування місць, автомобілі та безпека для VIP-персон.
Нагадаємо, герцог Сассекський "нітрохи не шкодує" про оприлюднення скандальних фактів у своїй книзі і надзвичайно пишається продажем своїх мемуарів "Запасний".
Також Фокус писав, принц Гаррі хотів побачитися з батьком під час візиту до Лондона, але той "був зайнятий".