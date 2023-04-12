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Принц Гаррі приїде на коронацію короля Карла ІІІ, але є нюанс

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Фото: Getty Images | Принц Гаррі

Підтверджено, що принц Гаррі візьме участь у коронації короля Карла ІІІ після кількох тижнів напружених спекуляцій, проте Меган Маркл до нього не приєднається.

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Букінгемський палац заявив, що принц Гаррі візьме участь у коронації свого батька у Вестмінстерському абатстві 6 травня. Однак його дружина Меган Маркл не приєднається до історичної церемонії. Про це пише PageSix.

"Букінгемський палац радий підтвердити, що герцог Сассекський відвідає коронаційну службу у Вестмінстерському абатстві 6 травня, — повідомив представник палацу. — Герцогиня Сассекська залишиться в Каліфорнії з принцом Арчі та принцесою Лілібет".

Це буде перше возз'єднання Гаррі із членами королівської родини після січневого випуску його скандальних мемуарів "Запасний".

Мемуари принца Гаррі "Запасний" Fullscreen
Мемуари принца Гаррі "Запасний"
Фото: Getty Images

Як з'ясувалося, рішення було ухвалено після того, як Гаррі відправив до Букінгемського палацу довгий список питань, у тому числі про те, де він сидітиме і яка безпека буде забезпечена.

Вважається, що Гаррі зупиниться востаннє у Фрогмор-котеджі, своєму будинку у Віндзорі, оскільки Карл попросив його і Маркл переїхати.

Гаррі та Меган затягували з відповіддю на запрошення на коронацію, що викликало низку проблем для організаторів, які намагаються завершити такі деталі, як розташування місць, автомобілі та безпека для VIP-персон.

Принц Гаррі та Меган Маркл Fullscreen
Принц Гаррі та Меган Маркл
Фото: Getty Images

Нагадаємо, герцог Сассекський "нітрохи не шкодує" про оприлюднення скандальних фактів у своїй книзі і надзвичайно пишається продажем своїх мемуарів "Запасний".

Також Фокус писав, принц Гаррі хотів побачитися з батьком під час візиту до Лондона, але той "був зайнятий".