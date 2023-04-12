Принц Гаррі приїде на коронацію короля Карла ІІІ, але є нюанс

Підтверджено, що принц Гаррі візьме участь у коронації короля Карла ІІІ після кількох тижнів напружених спекуляцій, проте Меган Маркл до нього не приєднається.

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Букінгемський палац заявив, що принц Гаррі візьме участь у коронації свого батька у Вестмінстерському абатстві 6 травня. Однак його дружина Меган Маркл не приєднається до історичної церемонії. Про це пише PageSix.

"Букінгемський палац радий підтвердити, що герцог Сассекський відвідає коронаційну службу у Вестмінстерському абатстві 6 травня, — повідомив представник палацу. — Герцогиня Сассекська залишиться в Каліфорнії з принцом Арчі та принцесою Лілібет".

Це буде перше возз'єднання Гаррі із членами королівської родини після січневого випуску його скандальних мемуарів "Запасний".

Мемуари принца Гаррі "Запасний" Фото: Getty Images

Як з'ясувалося, рішення було ухвалено після того, як Гаррі відправив до Букінгемського палацу довгий список питань, у тому числі про те, де він сидітиме і яка безпека буде забезпечена.

Вважається, що Гаррі зупиниться востаннє у Фрогмор-котеджі, своєму будинку у Віндзорі, оскільки Карл попросив його і Маркл переїхати.

Гаррі та Меган затягували з відповіддю на запрошення на коронацію, що викликало низку проблем для організаторів, які намагаються завершити такі деталі, як розташування місць, автомобілі та безпека для VIP-персон.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Нагадаємо, герцог Сассекський "нітрохи не шкодує" про оприлюднення скандальних фактів у своїй книзі і надзвичайно пишається продажем своїх мемуарів "Запасний".

Також Фокус писав, принц Гаррі хотів побачитися з батьком під час візиту до Лондона, але той "був зайнятий".