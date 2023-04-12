Названо причину, чому Меган Маркл не приїде на коронацію короля Карла III
Діти принца Гаррі та Меган Маркл теж пропустять коронацію свого дідуся, короля Карла III.
Меган Маркл пропустить коронацію короля Карла III оскільки відносини між Сассексами і королівською сім'єю все ще залишаються "незручними". Про це пише PageSix.
Крім того, 41-річна герцогиня Сассекська залишиться вдома у Монтесіто, щоб відзначити 4-річчя сина Арчі. В той час принц Гаррі полетить до Лондона, щоб побачити, як його батько коронується. Коронація у Вестмінстерському абатстві 6 травня збігається із днем народження Арчі.
"Меган ніяк не могла пропустити день народження свого сина", — повідомило джерело.
Нещодавно у Букінгемському палаці оновили вебсайт королівської родини Великобританії та внесли до лінії наступності дітей принца Гаррі та Меган Маркл: Арчі та Лілібет. Згідно з оприлюдненою інформацією, діти офіційно визнані принцом і принцесою та посідають 6 і 7 місце у черзі на британський престол.
Одне високопоставлене джерело сказало, що "це ганьба", що Арчі та Лілібет не будуть присутні на "такій історичній події".
Арчі народився в Лондоні, але прилітав до Великобританії лише один раз — на платиновий ювілей королеви Єлизавети в червні минулого року — відколи Сассекси переїхали до США 2020 року. Лілібет, що народилася в Каліфорнії, була один раз на батьківщині свого батька.
Раніше Букінгемський палац заявив, що принц Гаррі візьме участь у коронації свого батька у Вестмінстерському абатстві 6 травня.
Також Фокус писав, що королева Єлизавета II вважала поведінку принца Гаррі і Меган Маркл "досить божевільною".