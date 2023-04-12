Названо причину, чому Меган Маркл не приїде на коронацію короля Карла III

Діти принца Гаррі та Меган Маркл теж пропустять коронацію свого дідуся, короля Карла III.

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Меган Маркл пропустить коронацію короля Карла III оскільки відносини між Сассексами і королівською сім'єю все ще залишаються "незручними". Про це пише PageSix.

Крім того, 41-річна герцогиня Сассекська залишиться вдома у Монтесіто, щоб відзначити 4-річчя сина Арчі. В той час принц Гаррі полетить до Лондона, щоб побачити, як його батько коронується. Коронація у Вестмінстерському абатстві 6 травня збігається із днем народження Арчі.

"Меган ніяк не могла пропустити день народження свого сина", — повідомило джерело.

Нещодавно у Букінгемському палаці оновили вебсайт королівської родини Великобританії та внесли до лінії наступності дітей принца Гаррі та Меган Маркл: Арчі та Лілібет. Згідно з оприлюдненою інформацією, діти офіційно визнані принцом і принцесою та посідають 6 і 7 місце у черзі на британський престол.

Одне високопоставлене джерело сказало, що "це ганьба", що Арчі та Лілібет не будуть присутні на "такій історичній події".

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Фото: Archewell Foundation

Арчі народився в Лондоні, але прилітав до Великобританії лише один раз — на платиновий ювілей королеви Єлизавети в червні минулого року — відколи Сассекси переїхали до США 2020 року. Лілібет, що народилася в Каліфорнії, була один раз на батьківщині свого батька.

Раніше Букінгемський палац заявив, що принц Гаррі візьме участь у коронації свого батька у Вестмінстерському абатстві 6 травня.

Також Фокус писав, що королева Єлизавета II вважала поведінку принца Гаррі і Меган Маркл "досить божевільною".