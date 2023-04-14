Як Кейт Міддлтон та принц Вільям ставляться до відсутності Меган Маркл на коронації
Герцогиня Сассекська залишиться у США зі своїми двома дітьми.
Стало відомо, як принц Вільям та Кейт Міддлтон ставляться до того, що Меган Маркл пропустить коронацію Карла ІІІ. Про це пише Entertainment Tonight.
Як виявилося, принц та принцеса Уельські "відчули полегшення" від того, що дружина принца Гаррі пропустить офіційну подію у травні 2023. Письменниця Елоїза Паркер вважає, що старший син короля та його кохана зможуть почуватися спокійно за відсутності Меган Маркл, бо "на них буде менше уваги".
"Інтерес до цих стосунків настільки великий, і правда в тому, що ми ніколи не побачимо момент "Справжніх домогосподарок" між цими жінками", — розповідає Паркер.
Коронація Карла ІІІ відбудеться 6 травня 2023 — у день народження сина принца Гаррі та Меган Маркл Арчі. Малюку виповниться чотири роки.
Як відомо, принц Гаррі, попри тривалі суперечки, все ж відвідає коронацію свого батька, проте Меган Маркл залишиться з дітьми у США. Подружжя вимагало, аби їх пустили з іншими членами королівської родини на балкон Букінгемського палацу, проте монарх відмовив герцогам.
Нагадаємо, колишня подруга Меган Маркл назвала герцогиню Сассекську егоїсткою.
Також Фокус писав про причину, чому Меган Маркл залишиться в США під час коронації Карла ІІІ.