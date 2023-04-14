Колишня подруга Меган Маркл назвала її егоїсткою

Колишня подруга герцогині Сассекської вважає, що Меган ставить себе вище за всіх.

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54-річна британська телеведуча Ліззі Канді назвала Меган Маркл "егоїстичною" за те, що вона відмовилася бути присутньою на майбутній коронації короля Карла III. Про це колишня подруга герцогині Сассекської розповіла Daily Mirror.

"Я думаю, що Меган не прийде на коронацію, тому що вона знає, що її освистуватимуть, але вона висловлює свої власні почуття та побоювання з приводу того, що її освистають перед своїми дітьми", — сказала вона.

Канді особливо обурена тим, що двоє дітей герцога та герцогині Сассекських не будуть присутніми на цій знаменній події.

"Що скажуть їм Гаррі та Меган, коли стануть старшими? Коли вони запитають: "Чому ми не були там у найісторичніший момент британської історії?" Чому ми не були на тому балконі?, — додала Канді. — Що відповість Меган? "Я знала, що мене освистуватимуть, тому не хотіла йти". Вона ставить себе вище за всіх, і насправді Гаррі, хваляючись вбивством талібів, поставив свою сім'ю та загрозу безпеці у вищу форму".

Ліззі Канді

Канді вперше зустріла Маркл у 2013 році, коли її попросили сісти поруч із нею на благодійному заході. Повідомляється, що тоді телеведуча намагалася познайомити Меган із футболістом Ешлі Коулом. Вони перестали спілкуватися, коли Маркл почала зустрічатися з принцом Гаррі.

Раніше цього тижня було підтверджено, що принц Гаррі буде присутній на коронації свого батька наступного місяця, але Меган залишиться в Каліфорнії зі своїми двома дітьми: принцом Арчі, якому в день коронації виповниться 4 роки, і принцесою Лілібет.

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