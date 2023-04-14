Бывшая подруга Меган Маркл назвала ее эгоисткой

Бывшая подруга герцогини Сассекской считает, что Меган ставит себя выше всех.

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54-летняя британская телеведущая Лиззи Канди назвала Меган Маркл "эгоистичной" за то, что она отказалась присутствовать на предстоящей коронации короля Карла III. Об этом бывшая подруга герцогини Сассекской рассказала Daily Mirror.

"Я думаю, что Меган не придет на коронацию, потому что она знает, что ее будут освистывать, но она выражает свои собственные чувства и опасения по поводу того, что ее освистают, перед своими детьми", — сказала она.

Канди особенно возмущена тем, что двое детей герцога и герцогини Сассекских не будут присутствовать на этом знаменательном событии.

"Что скажут им Гарри и Меган, когда станут старше? Когда они спросят: "Почему мы не были там в самый исторический момент британской истории?" Почему мы не были на том балконе?, — добавила Канди. — Что ответит Меган? "Я знала, что меня будут освистывать, поэтому не хотела идти". Она ставит себя выше всех, и на самом деле Гарри, хвастаясь убийством талибов, поставил свою семью и угрозу безопасности в высшую форму".

Лиззи Канди

Канди впервые встретила Маркл в 2013 году, когда ее попросили сесть рядом с ней на благотворительном мероприятии. Сообщается, что тогда телеведущая пыталась познакомить Меган с футболистом Эшли Коулом. Они перестали общаться, когда Маркл начала встречаться с принцем Гарри.

Ранее на этой неделе было подтверждено, что принц Гарри будет присутствовать на коронации своего отца в следующем месяце, но Меган останется в Калифорнии со своими двумя детьми: принцем Арчи, которому в день коронации исполнится 4 года, и принцессой Лилибет.

Также Фокус писал об отношении покойной королевы Елизаветы II к принцу Гарри и его жене.