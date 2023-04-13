Стало известно, почему король Карл III перестал отвечать на звонки принца Гарри

Отношения между отцом и сыном становятся все более напряженными.

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Стало известно, почему король Карл III перестал отвечать на звонки своего младшего сына, принца Гарри. Об этом пишет Daily Mail.

В новой биографической книге Роберт Джобсон раскрыл еще один "ящик Пандоры" британской королевской семьи и рассказал, почему новоиспеченный монарх отказывался общаться с младшим наследником.

Как сообщается, сначала герцог Сассекский звонил покойной бабушке, королеве Елизавете II. Часто темой разговоров становился именно финансовый вопрос, поэтому королева просила внука связываться с отцом.

"Ее Величество считало звонки Гарри сложными и утомительными. Она не хотела вмешиваться в отношения отца и сына, поэтому упорно просила поговорить со своим отцом", — рассказывает Джобсон.

Король Карл III и принц Гарри Фото: The Duke and Duchess of Sussex

После этого скандальный принц начал активнее звонить отцу, однако Карл III в грубой форме выразил свое нежелание заниматься финансовыми вопросами своего наследника.

"Карл перестал отвечать на звонки после того, как его сын ругался на него. Король сказал Елизавете, что он не банк", — отметил эксперт.

Король Карл III и принцесса Диана с сыновьями Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри посетит коронацию своего отца в мае 2023, однако есть нюанс.

Также Фокус писал об отношении покойной королевы Елизаветы II к принцу Гарри и его жене.