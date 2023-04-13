Стало відомо, чому король Карл ІІІ перестав відповідати на дзвінки принца Гаррі

Стосунки між батьком та сином стають дедалі напруженішими.

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Стало відомо, чому король Карл ІІІ перестав відповідати на дзвінки свого меншого сина, принца Гаррі. Про це пише Daily Mail.

У новій біографічній книзі Роберт Джобсон розкрив ще один "ящик Пандори" британської королівської родини та розповів, чому новоспечений монарх відмовлявся комунікувати з молодшим спадкоємцем.

Як повідомляється, спочатку герцог Сассекський телефонував своїй покійній бабусі, королеві Єлизаветі ІІ. Часто темою розмов ставало саме фінансове питання, тому королева просила онука звʼязуватися з батьком.

"Її Величність вважала дзвінки Гаррі складними та втомливими. Вона не хотіла втручатися у стосунки батька та сина, тому наполегливо просила поговорити зі своїм батьком", — розповідає Джобсон.

Король Карл ІІІ та принц Гаррі Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Після цього скандальний принц почав активніше телефонувати батьку, проте Карл ІІІ у грубій формі висловив своє небажання займатися фінансовими питаннями свого спадкоємця.

"Карл перестав відповідати на дзвінки після того, як його син лаявся на нього. Король сказав Єлизаветі, що він не банк", — зазначив експерт.

Король Карл ІІІ та принцеса Діана із синами Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі відвідає коронацію свого батька у травні 2023, проте є нюанс.

Також Фокус писав про ставлення покійної королеви Єлизавети ІІ до принца Гаррі та його дружини.