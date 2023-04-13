Стало відомо, чому король Карл ІІІ перестав відповідати на дзвінки принца Гаррі
Стосунки між батьком та сином стають дедалі напруженішими.
Стало відомо, чому король Карл ІІІ перестав відповідати на дзвінки свого меншого сина, принца Гаррі. Про це пише Daily Mail.
У новій біографічній книзі Роберт Джобсон розкрив ще один "ящик Пандори" британської королівської родини та розповів, чому новоспечений монарх відмовлявся комунікувати з молодшим спадкоємцем.
Як повідомляється, спочатку герцог Сассекський телефонував своїй покійній бабусі, королеві Єлизаветі ІІ. Часто темою розмов ставало саме фінансове питання, тому королева просила онука звʼязуватися з батьком.
"Її Величність вважала дзвінки Гаррі складними та втомливими. Вона не хотіла втручатися у стосунки батька та сина, тому наполегливо просила поговорити зі своїм батьком", — розповідає Джобсон.
Після цього скандальний принц почав активніше телефонувати батьку, проте Карл ІІІ у грубій формі висловив своє небажання займатися фінансовими питаннями свого спадкоємця.
"Карл перестав відповідати на дзвінки після того, як його син лаявся на нього. Король сказав Єлизаветі, що він не банк", — зазначив експерт.
Нагадаємо, принц Гаррі відвідає коронацію свого батька у травні 2023, проте є нюанс.
Також Фокус писав про ставлення покійної королеви Єлизавети ІІ до принца Гаррі та його дружини.