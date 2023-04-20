Британцы "радуются" отсутствию Меган Маркл на коронации
Герцогиня Сассекская останется в Монтесито с двумя детьми.
Британцы "радуются" тому, что Меган Маркл отклонила приглашение на будущую коронацию Карла III. Об этом пишет New York Post.
Представитель дворца подтвердил, что принц Гарри посетит мероприятие 6 мая, а его жена останется в Калифорнии с двумя детьми.
Церемония выпадает на день рождения сына королевской пары, принца Арчи, которому исполняется 4 года. Сообщается, что загруженный график является причиной того, что герцогиня не приедет в Лондон.
Ранее Софи Элсворт критиковала невестку Карла ІІІ, утверждая, что она "одержима тем, чтобы быть в СМИ" и "доминировать в заголовках".
"Я не могу поверить, что эта женщина не приедет, потому что она одержима собой", — сказала Элсворт, утверждая, что британцы "радуются", что бывшая американская актриса будет "держаться подальше" от торжеств.
Элсворт добавила, что это "хорошее решение", учитывая то, как лондонцы "презирали" пару на юбилее королевы в июне 2022 года.
Коронация старшего сына покойной королевы Елизаветы состоится через несколько месяцев после публикации мемуаров герцога Сассекского "Spare" и премьеры скандального документального сериала пары от "Netflix".
Напомним, Меган Маркл притворяется мученицей, пропуская коронацию отца принца Гарри.
Также Фокус писал об отношении Кейт Миддлтон и принца Уильяма к отсутствию герцогини Сассекской на коронации.