Король Карл III не запросив на коронацію Сару Фергюсон
Король Карл III виключив колишню дружину принца Ендрю зі списку гостей на коронацію.
На коронацію короля Карла III склали суворий список гостей, у якому не знайшлося місця для колишньої дружини принца Ендрю Сари Фергюсон. Про це пише The Independent.
Рішення означає, що Сара "Фергі" Фергюсон не сидітиме поруч зі своїми дочками Беатріс і Євгенією, які займають 10-те й 11-те місця в черзі на престол.
Герцогині Йоркській, яка досі живе з принцом Ендрю й дуже близька до нього, попри те, що вони розлучилися в 1996 році, доведеться дивитися по телевізору святкування 6 травня у Вестмінстерському абатстві.
Ця новина слідує за рішенням герцогині Сассекської пропустити коронацію, залишаючись у своєму будинку в Каліфорнії з принцом Арчі та принцесою Лілібет, поки принц Гаррі відвідає історичну подію для його батька.
Виключення зі списку запрошених гостей є дещо дивним, оскільки принц Ендрю нещодавно був запрошений королем у Віндзор на Великдень, хоча він позбавлений королівських титулів і більше не є членом сім'ї, який працює.
Крім того, Сара була в близьких стосунках із першою дружиною Чарльза, принцесою Діаною, з якою він розлучився в 1996 році. Герцогиня Йоркська нещодавно розповіла про свій зв'язок із покійною принцесою, яка померла в серпні 1997 року після смертельної аварії.
Раніше Сара Фергюсон розповідала, як дбає про коргі покійної королеви Єлизавети. 61-річна Сара зазначила, що Санді й Муїк є "національним надбанням", і для неї велика честь взяти їх під опіку.
Також Фокус писав, що Сара Фергюсон думає про Карла III та королеву-консорта Каміллу в нових ролях.