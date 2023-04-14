Король Карл III не запросив на коронацію Сару Фергюсон

Король Карл III виключив колишню дружину принца Ендрю зі списку гостей на коронацію.

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На коронацію короля Карла III склали суворий список гостей, у якому не знайшлося місця для колишньої дружини принца Ендрю Сари Фергюсон. Про це пише The Independent.

Рішення означає, що Сара "Фергі" Фергюсон не сидітиме поруч зі своїми дочками Беатріс і Євгенією, які займають 10-те й 11-те місця в черзі на престол.

Герцогині Йоркській, яка досі живе з принцом Ендрю й дуже близька до нього, попри те, що вони розлучилися в 1996 році, доведеться дивитися по телевізору святкування 6 травня у Вестмінстерському абатстві.

Король Карл і Сара Фергюсон, 1988 рік Фото: Getty Images

Ця новина слідує за рішенням герцогині Сассекської пропустити коронацію, залишаючись у своєму будинку в Каліфорнії з принцом Арчі та принцесою Лілібет, поки принц Гаррі відвідає історичну подію для його батька.

Виключення зі списку запрошених гостей є дещо дивним, оскільки принц Ендрю нещодавно був запрошений королем у Віндзор на Великдень, хоча він позбавлений королівських титулів і більше не є членом сім'ї, який працює.

Крім того, Сара була в близьких стосунках із першою дружиною Чарльза, принцесою Діаною, з якою він розлучився в 1996 році. Герцогиня Йоркська нещодавно розповіла про свій зв'язок із покійною принцесою, яка померла в серпні 1997 року після смертельної аварії.

Раніше Сара Фергюсон розповідала, як дбає про коргі покійної королеви Єлизавети. 61-річна Сара зазначила, що Санді й Муїк є "національним надбанням", і для неї велика честь взяти їх під опіку.

Також Фокус писав, що Сара Фергюсон думає про Карла III та королеву-консорта Каміллу в нових ролях.