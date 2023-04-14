Король Карл III не пригласил на коронацию Сару Фергюсон

Король Карл III исключил бывшую жену принца Эндрю из списка гостей на коронацию.

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На коронацию короля Карла III составили строгий список гостей, в котором не оказалось места для бывшей жены принца Эндрю, Сары Фергюсон. Об этом пишет The Independent.

Решение означает, что Сара "Ферги" Фергюсон не будет сидеть рядом со своими дочерьми Беатрис и Евгенией, которые занимают 10-е и 11-е места в очереди на престол.

Герцогине Йоркской, которая до сих пор живет с принцем Эндрю и очень близка с ним, несмотря на то, что они развелись в 1996 году, придется смотреть по телевизору празднование 6 мая в Вестминстерском аббатстве.

Король Карл и Сара Фергюсон, 1988 год Фото: Getty Images

Эта новость следует за решением герцогини Сассекской пропустить коронацию, оставаясь в своем доме в Калифорнии с принцем Арчи и принцессой Лилибет, пока принц Гарри посетит историческое событие для его отца.

Исключение из списка приглашенных гостей несколько удивительно, поскольку принц Эндрю был недавно приглашен королем в Виндзор на Пасху, хотя он лишен королевских титулов и больше не является работающим членом семьи.

Кроме того, Сара была в близких отношениях с первой женой Чарльза, принцессой Дианой, с которой он расстался в 1996 году. Герцогиня Йоркская недавно рассказала о своей связи с покойной принцессой, которая умерла в августе 1997 года после смертельной аварии.

Ранее Сара Фергюсон рассказывала, как заботится о корги покойной королевы Елизаветы. 61-летняя Сара отметила, что Сэнди и Муик являются "национальным достоянием" и для нее большая честь, взять их под опеку.

Также Фокус писал, что Сара Фергюсон думает о Карле III и королеве-консорте Камилле в новых ролях.