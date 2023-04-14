Король Карл III не пригласил на коронацию Сару Фергюсон
Король Карл III исключил бывшую жену принца Эндрю из списка гостей на коронацию.
На коронацию короля Карла III составили строгий список гостей, в котором не оказалось места для бывшей жены принца Эндрю, Сары Фергюсон. Об этом пишет The Independent.
Решение означает, что Сара "Ферги" Фергюсон не будет сидеть рядом со своими дочерьми Беатрис и Евгенией, которые занимают 10-е и 11-е места в очереди на престол.
Герцогине Йоркской, которая до сих пор живет с принцем Эндрю и очень близка с ним, несмотря на то, что они развелись в 1996 году, придется смотреть по телевизору празднование 6 мая в Вестминстерском аббатстве.
Эта новость следует за решением герцогини Сассекской пропустить коронацию, оставаясь в своем доме в Калифорнии с принцем Арчи и принцессой Лилибет, пока принц Гарри посетит историческое событие для его отца.
Исключение из списка приглашенных гостей несколько удивительно, поскольку принц Эндрю был недавно приглашен королем в Виндзор на Пасху, хотя он лишен королевских титулов и больше не является работающим членом семьи.
Кроме того, Сара была в близких отношениях с первой женой Чарльза, принцессой Дианой, с которой он расстался в 1996 году. Герцогиня Йоркская недавно рассказала о своей связи с покойной принцессой, которая умерла в августе 1997 года после смертельной аварии.
Ранее Сара Фергюсон рассказывала, как заботится о корги покойной королевы Елизаветы. 61-летняя Сара отметила, что Сэнди и Муик являются "национальным достоянием" и для нее большая честь, взять их под опеку.
Также Фокус писал, что Сара Фергюсон думает о Карле III и королеве-консорте Камилле в новых ролях.