Піппа Міддлтон повторила образ сестри на коронації Чарльза ІІІ (фото)

Піппа прийшла на коронацію у супроводі брата та батьків.

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Молодша сестра принцеси Уельської, Піппа Міддлтон, а також її брат Джеймс і батьки Керол та Майкл стали почесними гостями на коронації Чарльза III, посівши свої місця серед інших членів королівської родини.

На церемонію Піппа обрала елегантну пастельно-жовту сукню-пальто від Claire Mischevani, доповнивши її відповідним капелюшком з плісированою стрічкою, блідо-жовтим клатчем і простим золотим ланцюжком з підвіскою.

Сестра принцеси Уельської виділялася у натовпі гостей Фото: Getty

Її образ був схожий на один із ансамблів її сестри, в якому та з'являлася на королівських заходах.

Джеймс теж вибрав світло-жовтий елемент у своєму ансамблі, одягнувши жилет цього кольору під темний піджак та сірі брюки.

68-річна Керол виглядала елегантно в сапфіровій сукні, посміхаючись натовпу поряд зі своїм чоловіком, 73-річним Майклом Міддлтоном, який одягнув костюм із червоною краваткою з малюнком.

Батьки Піппи та Кейт: Майкл та Керол Міддлтони Фото: Getty

Хоча технічно Піппа не є членом королівської родини, багато років її іноді помічали на офіційних заходах, що влаштовуються Букінгемським палацом. Наприклад, вона та її мама Керол Міддлтон раніше підтримували Кейт, коли у грудні минулого року принцеса Уельська проводила службу "Разом на різдвяному гімні" у Вестмінстерському абатстві.

Піппа та інші члени сім'ї Міддлтон також були серед гостей на королівських весіллях принца Гаррі та герцогині Меган, а також принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі, який також був серед запрошених, змінився в особі, побачивши своїх брата та батька.