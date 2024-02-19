Сестра Кейт Міддлтон на розкішному курорті вигуляла "невидимий" купальник

Піппа разом із чоловіком і дітьми відпочиває на Карибах. Сім'я зупинилася в готелі, який належить батькам Джеймса Метьюза

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40-річна Піппа Міддлтон-Метьюз, молодша сестра принцеси Уельської Кейт, продовжує насолоджуватися сімейним відпочинком у розкішному готелі Eden Rock на острові Сен-Бартс, що належить родині її чоловіка, пише Daily Mail.

Вона разом із чоловіком і дітьми часто з'являється на пляжі, хлюпаючись у чистій воді та вигулюючи різнокольорові бікіні. Нещодавно папараці "спіймали" її в купальнику, який був такого ж відтінку, що і її тіло, тому здалеку здавалося, що на Піппі взагалі нічого немає. Пізніше, прогулюючись пляжем із Джеймсом, Піппа одягла туніку в тон купальнику, а очі сховала за круглими сонцезахисними окулярами.

Бікіні ідеально сиділо на її стрункій і підтягнутій фігурі, якій вона завдячує багаторічним заняттям спортом і участю в багатьох спортивних заходах. Наприклад, перед весіллям вона брала участь у велосипедних перегонах на 3000 миль Америкою. Міс Міддлтон також взяла участь у крос-континентальних лижних перегонах Босфором на 6,5 км і велопробігу з Лондона до Брайтона.

Про Піппу вперше заговорили після її появи на весіллі сестри 2011 року. У 2017 році вона вийшла заміж за Джеймса Метьюза, британського підприємця. Уже разом із чоловіком і зятем, Спенсером Метьюзом, Піппа брала участь у змаганнях із плавання на 47 миль у Швеції, щоб зібрати гроші для Фонду Майкла Метьюза, благодійної організації, створеної в пам'ять про брата її чоловіка Майкла, який загинув під час спуску з гори Еверест у 1999 році.

Зараз сестра Кейт обмежила заняття спортом, оскільки поява дітей змусила її більш обачно ставитися до свого здоров'я. Вона, як і раніше, бігає і займається фітнесом, але вже не так часто, як раніше.

Раніше Фокус писав, що Піппа Міддлтон повторила образ сестри на коронації Чарльза III.