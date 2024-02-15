Сестра Кейт Миддлтон в белом бикини замечена на роскошном карибском курорте

Многодетная мать продемонстрировала подтянутую и стройную фигуру. Пиппа с детства увлекается легкой атлетикой, что позволяет держать ей себя в форме.

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40-летняя сестра принцессы Уэльской Пиппа Миддлтон вместе с 48-летним мужем Джеймсом Мэтьюзом и тремя детьми: пятилетним Артуром, двухлетней Грейс и годовалой Роуз, отправилась отдыхать на роскошный карибский курорт Сен-Барт, сообщает Hello.

Папарацци сфотографировали многодетную мать в белом бикини от ViX Paula Hermanny, которое идеально сидит на стройной и подтянутой фигуре женщины.

На снимках видно, как Пиппа плескается со своими детьми и прыгает в воду.

Она, как и ее сестра Кейт, уже давно увлекается легкой атлетикой, благодаря чему обе могут похвастаться идеальными формами, несмотря на рождение троих детей каждая.

Пиппа — заядлая бегунья. Однажды в интервью фитнес-бренду Hoka One она назвала себя "страстной спортсменкой и бегуньей", а затем рассказала, что занимается бегом с восьми лет. Кроме того, она с 20 лет занимается пилатесом.

Семья Миддлтон-Мэттьюз в настоящее время остановилась в своем любимом карибском отеле Eden Rock, который принадлежит родственникам Пиппы, Дэвиду и Джейн Мэтьюз.

Роскошный отель описывает свое превосходное расположение как "скалистый мыс, окруженный белыми песчаными пляжами, чистым морем и удивительными коралловыми рифами, полными красочной дикой морской жизни".

Курорт для семейного отдыха, который может похвастаться спа-центром, услугами по аренде яхт, пляжами с мягким белым песком и прекрасным расположением в оживленной деревне Сен-Жан, ранее был признан одним из 100 лучших отелей мира.

Принц Уильям и принцесса Кейт, как известно, отдыхали на эксклюзивном курорте в 2015 году, а Меган Маркл уже давно называет Сен-Барт одним из своих любимых мест в мире.

Ранее Фокус писал, что Пиппа Миддлтон с мужем посетила концерт колядок, организованный сестрой.