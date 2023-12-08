Пиппа Миддлтон с мужем посетила концерт колядок, организованный сестрой (фото)

Принцесса Уэльская в третий раз организовывает праздник, посвященный Рождеству.

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Пиппа Миддлтон и ее муж Джеймс Мэттьюз были среди звездных гостей, которые прибыли в Вестминстерское аббатство, когда принцесса Уэльская Кейт Миддлтон организовала свой третий ежегодный концерт колядок. Об этом пишет Hello Magazine.

Сестра жены принца Уильяма прибыла в блестящем костюме с поясом. Наряд из двух частей выглядел ослепительно на маме троих детей, когда она улыбалась перед камерами. Костюм также имел черные полосы, спускающиеся по подолу, которые сочетались с туфлями Пиппы.

Она зачесала волосы назад в хвост и позаботилась о том, чтобы ее аксессуары были минимальными: серьги и маленькая черная сумка-клатч.

Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз Фото: Getty Images

Джеймс тем временем выглядел нарядно во время прогулки с женой в синем костюме с белой рубашкой и ярким галстуком.

Пиппа Миддлтон Фото: Getty Images

В этом году концерт Кейт Миддлтон был посвящен тем, кто работает над поддержкой младенцев, маленьких детей и семей во всем Соединенном Королевстве, а также отмечает то, что символизирует рождение нового ребенка.

Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз поженились в 2017 году. Супруги воспитывают троих детей — сына Артура, дочерей Грейс и Роуз.

Напомним, принцесса Уэльская появилась в Вестминстерском аббатстве в безупречном брючном костюме.

Также Фокус писал об образе принцессы Шарлотты на концерте колядок, организованном ее мамой.