Пиппа Миддлтон в красном платье и особенной сумочкой сходила на свадьбу близких друзей в Италии

Сестра принцессы Уэльской вместе с мужем посетила эксклюзивную свадьбу близких друзей на озере Комо.

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39-летняя Пиппа Миддлтон, сестра принцессы Уэльской, еще раз доказывает, что не боится заявить о себе. На озере Комо, где проходила свадьба ее друзей Белль Портер и Макса Робинсона, она появилась в потрясающем алом платье и эффектных серьгах. Об этом пишет Daily Mail.

Но главной изюминкой ее образа стала маленькая перламутровая сумочка-клатч, украшенная волнами и надписью "Eden Rock". Это одна из сумок из ограниченной серии, стоимостью 400 фунтов стерлингов от дизайнера Элизабет Саттон.

Посещая на выходных эксклюзивную свадьбу на озере Комо, 39-летняя мать троих детей, похоже, продемонстрировала поддержку своего тестя, который в настоящее время находится под следствием французской полиции.

Eden Rock — это название светского карибского отеля, принадлежащего Дэвиду Мэтьюзу, отцу ее 48-летнего мужа Джеймса.

Пиппа Миддлтон на свадьбе подруги

В марте газета Mail on Sunday сообщила, что детективы в Париже из подразделения, расследующего предполагаемые преступления против несовершеннолетних, расследуют дело 79-летнего бывшего автогонщика.

Это произошло через пять лет после того, как ему было предъявлено обвинение в изнасиловании 16-летней девушки дважды в период с 1998 по 1999 год – сначала в Париже, а затем в Сен-Бартсе, где расположен его отель за 5000 фунтов за ночь.

Предполагается, что Мэтьюз-старший остается под следствием после многих лет судебных задержек. Он категорически отрицает какие-либо правонарушения.

В 2018 году представитель семьи Миддлтон заявил, что Дэвид "категорически отрицает обвинения и однозначно оспаривает ложное и скандальное обвинение".

Отель, в котором прошла свадьба, которую посетила Пиппа, является крупнейшим частным особняком на озере. Он использовался как локация для съемок фильма "Дом Gucci" 2021 года.

А теперь там свою свадьбу устроила Белль Портер, известный лондонский диетолог и влиятельная личность в мире моды.

Белль Портер с мужем

Церемония прошла на живописной вилле Бальбиано, где трехдневный свадебный пакет стоит около 1,3 миллиона фунтов стерлингов.

Пиппа и Джеймс Мэтьюз прибыли в пятницу и остановились в одном из трех люксов гранд-отеля Тремеццо.

Торжества начались в пятницу вечером в саду отеля с приветственной вечеринки, дресс-код которой был "розовая Барби под настроение". Предполагается, что Пиппа была одета в розовое платье, а ее муж — в бежевый костюм.

Для самой свадебной церемонии сестра Кейт выбрала красное платье. Фотографии меню, опубликованные в социальных сетях, показали, что гостей свадьбы, в том числе Пиппу, угощали нарезанным филе-миньон травяного откорма с органической спаржей, помидорами, жареным картофелем из Трентино и молодой морковью.

Рыбным вариантом был дикий морской окунь со свежей томатной эмульсией и базиликом, а вегетарианцев кормили стейком из цветной капусты на углях с тахини и гранатом.

Пиппа и ее муж Джеймс были изображены в гуще вечеринки, пока они танцевали и болтали с другими гостями.

В последний раз Пиппу и ее мужа Джеймса фотографировали на публике на уютном свидании на Уимблдоне этим летом. Джеймс является страстным поклонником тенниса и в предыдущие годы регулярно появлялся на трибунах.

Пиппа недавно вместе со своим мужем переехала из таунхауса стоимостью 17 миллионов фунтов стерлингов в Челси в 30-комнатный дом в Беркшире.

Но не исключено, что однажды младшая сестра принцессы Уэльской может переехать в шотландские высокогорья, когда ее муж-миллиардер унаследует семейное поместье Глен Аффрик.

Отец Джеймса Дэвид купил поместье в 2018 году вместе с главным домом Affric Lodge, расположенным среди 10 000 акров на полуострове и рядом с одноименным озером.

Глен Аффрик расположен примерно в 15 милях к западу от знаменитого озера Лох-Несс.

Дэвид Мэтьюз, сын шахтера из Ротерхэма, сколотил состояние в 40 миллионов фунтов стерлингов, продав бизнес по продаже подержанных автомобилей и занявшись строительством недвижимости.

После окончания школы он стал учеником гаражного механика. В 19 лет он продавал автомобили, а в свободное время увлекался автоспортом. Его первый брак был с Анитой Тейлор, одной из первых британских женщин-автогонщиков. У них родилась дочь Нина, но они развелись три года спустя, в 1969 году.

Он женился во второй раз на художнице Джейн Паркер, которой сейчас 75 лет, и после переезда из бунгало в Ротерхэме пара жила в поместье XVIII века площадью 30 акров в сельском Линкольншире. По мере того, как их состояние росло, некоторые заклинания жили в Париже, а затем в Монако.

У них было трое сыновей, Джеймс, звезда "Сделано в Челси" Спенсер и Майкл. Майкл погиб в 22 года во время экспедиции на Эверест. Это произошло через считанные дни после того, как он стал самым молодым британцем, покорившим эту вершину.

Дэвид Мэтьюз решил заняться гостиничным бизнесом, купив Eden Rock на острове Сен-Бартс в 1995 году. Сейчас он и его жена живут на острове.

Напомним, ранее Пиппа и ее мать Кэрол посетили свадьбу принца Иордании.