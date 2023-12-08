Піппа Міддлтон з чоловіком відвідала концерт колядок, організований сестрою (фото)

Принцеса Уельська втретє організовує свято, присвячене Різдву.

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Піппа Міддлтон і її чоловік Джеймс Меттьюз були серед зіркових гостей, які прибули до Вестмінстерського абатства, коли принцеса Уельська Кейт Міддлтон організувала свій третій щорічний концерт колядок. Про це пише Hello Magazine.

Сестра дружини принца Вільяма прибула в блискучому костюмі з поясом. Вбрання з двох частин виглядало сліпуче на мамі трьох дітей, коли вона посміхалася перед камерами. Костюм також мав чорні смуги, що спускалися по подолу та поєднувалися з туфлями Піппи.

Вона зачесала волосся назад у хвіст і подбала про те, щоб її аксесуари були мінімальними: сережки та маленька чорна сумка-клатч.

Піппа Міддлтон та Джеймс Меттьюз Фото: Getty Images

Джеймс тим часом виглядав ошатно під час прогулянки з дружиною в синьому костюмі з білою сорочкою та яскравою краваткою.

Піппа Міддлтон Фото: Getty Images

Цього року концерт Кейт Міддлтон був присвячений тим, хто працює над підтримкою немовлят, маленьких дітей і сімей у всьому Сполученому Королівстві, а також відзначає те, що символізує народження нової дитини.

Піппа Міддлтон та Джеймс Меттьюз одружилися у 2017 році. Подружжя виховує трьох дітей — сина Артура, доньок Грейс та Роуз.

Нагадаємо, принцеса Уельська зʼявилася у Вестмінстерському абатстві у бездоганному штанному костюмі.

Також Фокус писав про образ принцеси Шарлотти на концерті колядок, організованому її мамою.