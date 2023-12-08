Кейт Міддлтон у сліпучому білому костюмі прибула до Вестмінстерського абатства

Принцеса Уельська з родиною відвідала щорічний концерт різдвяних гімнів.

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Кейт Міддлтон, принц Вільям та їхні діти прибули до Вестмінстерського абатства на щорічний концерт різдвяних гімнів під назвою "Королівські гімни: Разом на Різдво". Цього року концерт буде присвячений тим, хто підтримує малюків та їхніх батьків. Про це пише The Sun.

Луї, Джордж і Шарлотта приєдналися до Кейт Міддлтон, своєї тітки Піппи Міддлтон, принцеси Беатріс, співака Адама Ламберта та інших селебріті на щорічному різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві. Шоу зніматимуть сьогодні ввечері, а транслюватимуть напередодні Різдва о 19:45 на каналах ITVI та ITVX. Родзинкою програми стане виконання пісні Last Christmas на фортепіано Джона Леннона. Інструмент принцесі позичили на вечір спадкоємці Джорджа Майкла. Співак, який помер на Різдво 2016 року, купив фортепіано 2000 року за приголомшливі 1,45 мільйона фунтів стерлінгів.

Кейт Міддлтон і принц Вільям із дітьми Фото: Getty Images

Його знаменитий різдвяний хіт виконає лауреат британської премії "Греммі" співак і автор пісень Джейкоб Коллієр, що, безсумнівно, стане кульмінацією королівської служби, яка відбувається вже втретє.

На щорічній різдвяній службі до принцеси Уельської приєдналися принц Вільям і троє її дітей — принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї.

Для свого виходу у світ, Кейт Міддлтон вибрала білосніжний брючний ансамбль і доповнила образ туфельками кремового кольору, а поверх накинула біле пальто від Chris Kerr Bespoke.

Вбрання Кейт Міддлтон

Прикраси були не з королівської скриньки, до свого вбрання Кейт вибрала класичні сережки із золота і перламутру від Van Cleef & Arpels.

Серед гостей, які прямували до Вестмінстерського абатства, бачили сестру принцеси — Піппу та її чоловіка Джеймса Метьюза, а також улюблену племінницю покійної королеви Єлизавети — леді Сару Чатто та її чоловіка Деніела Чатто.

На заході також були присутні члени королівської сім'ї: принцеса Беатріс (зі своїм чоловіком Едоардо Мапеллі Моцці і пасинком Вольфі), принцеса Євгенія, Пітер Філіпс, Зара Тіндалл та інші.

Кейт Міддлтон прибуває до Вестмінстерського абатства

Перший різдвяний концерт, організований Кейт, відбувся у Вестмінстерському абатстві 8 грудня 2021 року. Кейт здивувала глядачів своїм першим публічним виступом на фортепіано, акомпануючи Тому Вокеру, коли він співав "Для тих, хто не може бути тут".

Хоча принцеса Уельська не грала на піаніно на шоу 2022 року 15 грудня 2022 року, святковий захід знову було проведено, щоб зібрати разом членів королівської сім'ї, працівників благодійних організацій, громадських волонтерів, передових робітників, військовослужбовців і багатьох інших. "Відсвяткуйте радість, яку можуть принести людські зв'язки", — заявив Букінгемський палац.

Торішня програма була присвячена пам'яті королеви Єлизавети, яка померла у вересні 2022 року у віці 96 років.

Цього року принцеса заявила, що цей концерт — це можливість сказати "щире спасибі" тим, хто підтримує маленьких дітей.

У заздалегідь записаному кліпі, випущеному в четвер увечері, Кейт сказала: "Приєднуйтесь до мене напередодні Різдва, коли ми висловлюємо сердечну подяку всім, хто підтримує наймолодших членів нашого суспільства в ці вирішальні ранні роки". Тизер свого концерту Кейт Міддлтон записала в кардигані, розшитому перлинами від бренду Self-Portrait.