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Стиль життя

Кейт Міддлтон розкрила свої різдвяні плани (фото)

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Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram | Кейт Міддлтон

Дружина майбутнього короля Великобританії продовжить щорічну традицію.

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Принцеса Уельська Кейт Міддлтон продовжить свою щорічну традицію влаштовувати концерт колядок у Вестмінстерському абатстві. Про це вона повідомила на офіційних сторінках у соцмережах.

Цього року концерт буде присвячений тим, хто працює, щоб підтримати немовлят, маленьких дітей і сім’ї у всьому Сполученому Королівстві, а також відзначатиме те, що символізує народження дитини.

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"Разом на Різдво з @earlychildhood повертаємося до Вестмінстерського абатства у п'ятницю, 8 грудня", — розповіла Кетрін Міддлтон.

Цьогорічна подія також буде пов’язана з кампанією Princess’s Shaping Us, яка була запущена в січні 2023 року, і "продемонструє надію на нове життя та те, чому так важливо створювати сприятливі умови для виховання дітей".

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Кейт Міддлтон

Вестмінстерське абатство буде належним чином прикрашене для виступу, і концерт колядок буде не єдиною подією, яка відбудеться цього вечора, оскільки за підтримки Королівського фонду буде проведено дванадцять громадських служб колядок.

Вони відбудуться в Леомінстері, Шеффілді, Гартлпулі, Кліфтоні, Аппінгемі, Апмінстері, Чарлбері, Честері, Ньюпорті, Лондондеррі, Файфі та Бангорі.

Уельські на Різдво-2022 Fullscreen
Уельські на Різдво-2022
Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Уельська показала, як прикрашає ялинку до минулорічного Різдва.

Також Фокус писав про появу принцеси Шарлотти на різдвяному концерті 2022.