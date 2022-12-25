Принцеса Шарлотта стала зіркою різдвяного концерту у Вестмінстерському абатстві

На службі, організованій Кейт Міддлтон, були інші члени королівської родини, але семирічна принцеса точно "вкрала шоу".

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Принцеса Шарлотта, дочка принца Вільяма та Кейт Міддлтон, стала зірка служби різдвяних гімнів у Вестмінстерському абатстві. Концерт та службу організувала її мати, принцеса Уельська. І присвятила її покійній королеві Єлизаветі ІІ. Про це пише Daily Mail.

На службі семирічна Шарлотта була присутня разом зі своїм братом, дев'ятирічним принцом Джорджем. Разом із батьками вони сиділи у першому ряду і принцеса явно надихалася тим, що відбувається.

[ + – ] Принцеса Шарлотта у Вестмінстерському абатстві

Особливо їй сподобався виступ актора Х'ю Бонневіля, зірки "Аббатства Даунтон", який зачитав уривки з різдвяної пошти ведмедика Паддінгтона.

Шарлотта засяяла, коли почула згадку про Паддінгтона, який з'явився разом з її покійною прабабусею у червні, у скетчі, присвяченому її Платиновому ювілею.

На службі у Вестмінстерському абатстві принцеса Шарлотта була одягнена в елегантне бордове пальто з оксамитовим коміром. Вона повторювала образ Кейт Міддлтон, яка також вибрала пальто цього кольору та доповнила його туфлями на шпильці.

[ + – ] Різдвяна служба у Вестмінстерському абатстві

Принц Джордж, до речі, копіював образ свого батька: він з'явився в елегантному костюмі з темно-синьою краваткою.

Служба-концерт Різдвяних гімнів транслювалася минулої ночі. Але була знята раніше. На ній були король Карл III, королева-консорт Камілла, кузен покійної королеви принц Майкл Кентський, принцеси Євгенія і Беатріс та інші високопоставлені члени королівської родини. Загалом у Вестмінстерському абатстві зібралося 1800 осіб.

[ + – ] Принцеса Шарлотта виявилася шанувальницею Паддінгтона

Служба відбулася 15 грудня, всього через кілька годин після того, як на Netflix вийшла фінальна частина документального фільму про герцога і герцогиню Сассекських.

У змонтованому сюжеті, окрім Кейт Міддлтон, з'являються багато зірок і селебріті. І в ньому розповідається про людей, які роблять усе можливе, щоб підтримати інших.

Однією з тих, кого принцеса хотіла особливо виділити, стала Інна Григорович, директор Української школи Святої Марії у Лондоні, чиє робоче навантаження різко збільшилося з початку війни в Україні.

Григорович отримала листа від Кейт із вдячністю за турботу, яку вона надає сім'ям та дітям, які відвідують школу.

Виступ її дитячого хору з композицією O Come, All Ye Faithful був одним із найбільш хвилюючих та зворушливих на вечорі.