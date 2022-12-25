Принцеса Шарлотта стала зіркою різдвяного концерту у Вестмінстерському абатстві
На службі, організованій Кейт Міддлтон, були інші члени королівської родини, але семирічна принцеса точно "вкрала шоу".
Принцеса Шарлотта, дочка принца Вільяма та Кейт Міддлтон, стала зірка служби різдвяних гімнів у Вестмінстерському абатстві. Концерт та службу організувала її мати, принцеса Уельська. І присвятила її покійній королеві Єлизаветі ІІ. Про це пише Daily Mail.
На службі семирічна Шарлотта була присутня разом зі своїм братом, дев'ятирічним принцом Джорджем. Разом із батьками вони сиділи у першому ряду і принцеса явно надихалася тим, що відбувається.
Особливо їй сподобався виступ актора Х'ю Бонневіля, зірки "Аббатства Даунтон", який зачитав уривки з різдвяної пошти ведмедика Паддінгтона.
Шарлотта засяяла, коли почула згадку про Паддінгтона, який з'явився разом з її покійною прабабусею у червні, у скетчі, присвяченому її Платиновому ювілею.
На службі у Вестмінстерському абатстві принцеса Шарлотта була одягнена в елегантне бордове пальто з оксамитовим коміром. Вона повторювала образ Кейт Міддлтон, яка також вибрала пальто цього кольору та доповнила його туфлями на шпильці.
Принц Джордж, до речі, копіював образ свого батька: він з'явився в елегантному костюмі з темно-синьою краваткою.
Служба-концерт Різдвяних гімнів транслювалася минулої ночі. Але була знята раніше. На ній були король Карл III, королева-консорт Камілла, кузен покійної королеви принц Майкл Кентський, принцеси Євгенія і Беатріс та інші високопоставлені члени королівської родини. Загалом у Вестмінстерському абатстві зібралося 1800 осіб.
Служба відбулася 15 грудня, всього через кілька годин після того, як на Netflix вийшла фінальна частина документального фільму про герцога і герцогиню Сассекських.
У змонтованому сюжеті, окрім Кейт Міддлтон, з'являються багато зірок і селебріті. І в ньому розповідається про людей, які роблять усе можливе, щоб підтримати інших.
Однією з тих, кого принцеса хотіла особливо виділити, стала Інна Григорович, директор Української школи Святої Марії у Лондоні, чиє робоче навантаження різко збільшилося з початку війни в Україні.
Григорович отримала листа від Кейт із вдячністю за турботу, яку вона надає сім'ям та дітям, які відвідують школу.
Виступ її дитячого хору з композицією O Come, All Ye Faithful був одним із найбільш хвилюючих та зворушливих на вечорі.