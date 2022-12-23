Кейт Міддлтон в елегантному жакеті провела різдвяний концерт

Принцеса Уельська присвятила свою особливу службу покійній королеві, а на концерті виступив хор українських дітей.

Related video

Кейт Міддлтон провела концерт різдвяних гімнів у Вестмінстерському абатстві, присвячений пам'яті покійної королеви Єлизавети II. І на службі виступили багато знаменитостей, а також хор українських дітей із церкви Святої Марії. Про це пише Daily Mail.

Свою посвяту, в якій принцеса Уельська віддала шану "неймовірній спадщині королеви", вона прочитала в ошатному жакеті від бренду Self-Portrait за 400 фунтів стерлінгів, продемонструвавши ідеальний святковий образ: блискучий і водночас елегантний.

Кейт Міддлтон сказала, що тепер Різдво відчуватиметься "зовсім інакше" без королеви.

[ + – ] Промова-вступ Кейт Міддлтон

"Цей час, який об'єднує людей і нагадує нам про наші цінності", — сказала вона, зазначивши, що її особлива служба гімнів у Вестмінстерському абатстві присвячена покійній королеві "і всім тим, кого, на жаль, більше немає з нами".

40-річна Кейт провела свій перший захід минулого року, і він мав такий успіх, що вона вирішила повторити його — імовірно, що він стане щорічним заходом. Вона сказала: "Минулорічний захід нагадав мені, що я найбільше люблю в Різдві: бачити, як люди збираються разом, святкують і переживають особливі моменти, а також думають про рік, що минає. Це Різдво буде нашим першим без Її Величності Королеви Єлизавети. Її Величність любила Різдво, як той час, який об'єднує людей і нагадує нам про важливість віри, дружби та сім'ї, а також про вияв співчуття та доброти”.

[ + – ] Кейт Міддлтон із українськими дітьми

На концерті виступив не лише дитячий хор, а й багато знаменитостей: актор Г'ю Бонневіль, зірка серіалу "Аббатство Даунтон", співачка Мелані Сі зі Spice Girls, актриса Крістен Скотт Томас та багато інших.

На службі також були король Карл III, Камілла, королева-консорт, принц Вільям, принц Джордж, принцеса Шарлотта і Софі, графиня Уесекська.

Кейт Міддлтон особливо наголосила на Інні Григоровичі, директорці української школи Святої Марії в Лондоні, чиє робоче навантаження різко збільшилося з початку конфлікту в Україні.

Григорович отримала листа від Кейт із вдячністю за турботу, яку вона надає сім'ям та дітям, які відвідують школу.

Одна дитина сказала, що його батько у Харкові був вражений тим, що його син виступив перед королівською родиною у Вестмінстерському абатстві.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон посадила дерево на честь королеви Єлизавети у Вестмінстерському абатстві, віддаючи шану її ініціативі озеленення Великобританії.