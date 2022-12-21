Кейт Міддлтон вийшла у світ в ідеальному картатому зимовому образі

Принцеса Уельська відвідала Вестмінстерське абатство, де посадила дерево на честь покійної королеви Єлизавети II.

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Кейт Міддлтон продовжує виконувати свої обов'язки члена королівської сім'ї, попри те, що з перших сторінок таблоїдів не сходять скандальні подробиці документального серіалу Меган Маркл і принца Гаррі. Кейт там теж дісталося — Гаррі заявив, що його брат одружився не з кохання, а вибрав собі дружину за шаблоном. Про це пише Daily Mail.

Принцеса Уельська провела церемонію у Вестмінстерському абатстві, підтримавши ініціативу померлої королеви щодо озеленення Британії. І посадила дерево на її честь. Акція "Зелений балдахін" стартувала кілька років тому і Єлизавета її підтримала, посадивши саджанець мідного бука у Балморалі. Відтоді вже висадили понад мільйон дерев.

Фото: Twitter Westminster Abbey Фото: Twitter Westminster Abbey

Дерево Кейт Міддлтон посадила у пальто Holland Cooper за 749 фунтів стерлінгів. Яке переробили, щоби оновити.

Синьо-зелене пальто принцеса Уельська доповнила синіми замшевими чоботями і зеленою трикотажною розкльошеною сукнею, створивши ідеальний зимовий образ.

Тепер у внутрішньому дворику Вестмінстерського абатства зростатиме дика вишня, подарована герцогством Корнуолл на згадку про королеву.

[ + – ] Кейт Міддлтон у Вестмінстерському абатстві Фото: Twitter Westminster Abbey

Нагадаємо, минулого тижня Кейт Міддлтон провела урочисту службу різдвяних гімнів, присвячену королеві Єлизаветі. І з такої нагоди вийшла у світ в елегантному бордовому образі.

Її вибір кольору для такої події підтримали й інші члени королівської родини. І принцеса Шарлотта зокрема.

А принц Вільям по-своєму відволікся від скандалу з братом. І відвідав весілля своєї колишньої дівчини Роуз Фаркуар. Там були й інші його старі друзі, яких він знає ще з дитинства.