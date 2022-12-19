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Стиль життя

Принц Вільям раптово з'явився на весіллі своєї колишньої дівчини

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Фото: Getty Images | Принц Вільям

Роуз Фаркуар вважається першим серйозним романом принца до його знайомства з Кейт Міддлтон.

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40-річний принц Вільям раптово з'явився на весіллі своєї колишньої дівчини Роуз Фаркуар у Глостерширі. На торжество він прийшов один, без Кейт Міддлтон. Про це пише Daily Mail.

Роуз вважається першою офіційною дівчиною Вільяма, з якою його пов'язували серйозні стосунки. Але пізніше він зустрів Кейт Міддлтон, і ми всі знаємо, чим це закінчилося – розкішним весіллям.

Роуз вийшла заміж за Джорджа Геммела у церкві Святої Марії Діви на чарівній невеликій церемонії в англійському стилі. Геммел – пасинок барбадоського будівельного магната сера Чарльза Вільямса, який помер минулого року.

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Роуз Фаркуар, колишня дівчина принца Вільяма, вийшла заміж
Фото: Скриншот

Оскільки весілля було зимовим, то сукню нареченої прикрашала хутряна облямівка. Вихід Вільяма у світ відбувся лише через кілька днів після безпрецедентної атаки Гаррі на королівську родину з боку Netflix.

Принц Уельський в елегантному чорному смокінгу та відповідному метелику, непомітно прослизнув через задні двері, щоб бути присутнім на урочистості і не привертати до себе зайвої уваги.

Принц Вільям на весіллі Роуз Фаркуар

На урочистості було чимало старих друзів Вільяма і донедавна приятелів принца Гаррі. Але він перестав спілкуватися з більшістю старих друзів із Британії після того, як одружився з Меган Маркл.

Так, на весіллі був Гай Пеллі, близький друг принців та хрещений батько принца Луї. Також прийшла Олівія Хант, остання дівчина Вільяма до його зустрічі з Кейт, зі своїм чоловіком-адвокатом Ніколасом Вілкінсоном, і колишній кавалер Кейт Руперт Фінч з'явився з дружиною Наталкою Руфус Ісаакс.

Також був друг принца Гаррі Том "Скіппі" Інскіп, з яким Гаррі посварився після того, як той порадив йому спочатку придивитися до Меган, перш ніж одружитися з нею.

Нагадаємо, всі присутні приятелі Вільяма та Роуз знайомі ще з дитинства та університетських часів. Вільям і Роуз, дочка колишнього конюшого королеви-матері та екс-майстра полювання Бофорта.

Роуз Фаркуар, колишня дівчина принца Вільяма, вийшла заміж за пасинку мільйонера

З Вільямом вона зустрічалася в 2000 році, після зустрічі в поло-клубі Beaufort у Глостерширі після того, як Уіллс закінчив свій A-level в Ітоні.

Роуз і Вільям завжди залишалися в добрих стосунках і багато років часто зустрічалися на весіллях завдяки своїм спільним друзям. Так, Роуз була присутня на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл.

Роуз Фаркуар, колишня дівчина принца Вільяма, вийшла заміж

Після розлучення з Вільямом Роуз вирушила до Нью-Йорка, де вивчала акторську майстерність в Інституті Лі Страсберга.

Вона співачка та автор пісень, яка з'явилася на The Voice у Великій Британії ще у 2016 році, а нині працює у замку Бельвуар герцогині Ратленд.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про всіх колишніх дівчат принца Вільяма, з якими він зустрічався до знайомства з Кейт Міддлтон.