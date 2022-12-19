Роуз Фаркуар вважається першим серйозним романом принца до його знайомства з Кейт Міддлтон.

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40-річний принц Вільям раптово з'явився на весіллі своєї колишньої дівчини Роуз Фаркуар у Глостерширі. На торжество він прийшов один, без Кейт Міддлтон. Про це пише Daily Mail.

Роуз вважається першою офіційною дівчиною Вільяма, з якою його пов'язували серйозні стосунки. Але пізніше він зустрів Кейт Міддлтон, і ми всі знаємо, чим це закінчилося – розкішним весіллям.

Роуз вийшла заміж за Джорджа Геммела у церкві Святої Марії Діви на чарівній невеликій церемонії в англійському стилі. Геммел – пасинок барбадоського будівельного магната сера Чарльза Вільямса, який помер минулого року.

[ + – ] Роуз Фаркуар, колишня дівчина принца Вільяма, вийшла заміж Фото: Скриншот

Оскільки весілля було зимовим, то сукню нареченої прикрашала хутряна облямівка. Вихід Вільяма у світ відбувся лише через кілька днів після безпрецедентної атаки Гаррі на королівську родину з боку Netflix.

Принц Уельський в елегантному чорному смокінгу та відповідному метелику, непомітно прослизнув через задні двері, щоб бути присутнім на урочистості і не привертати до себе зайвої уваги.

[ + – ] Принц Вільям на весіллі Роуз Фаркуар

На урочистості було чимало старих друзів Вільяма і донедавна приятелів принца Гаррі. Але він перестав спілкуватися з більшістю старих друзів із Британії після того, як одружився з Меган Маркл.

Так, на весіллі був Гай Пеллі, близький друг принців та хрещений батько принца Луї. Також прийшла Олівія Хант, остання дівчина Вільяма до його зустрічі з Кейт, зі своїм чоловіком-адвокатом Ніколасом Вілкінсоном, і колишній кавалер Кейт Руперт Фінч з'явився з дружиною Наталкою Руфус Ісаакс.

Також був друг принца Гаррі Том "Скіппі" Інскіп, з яким Гаррі посварився після того, як той порадив йому спочатку придивитися до Меган, перш ніж одружитися з нею.

Нагадаємо, всі присутні приятелі Вільяма та Роуз знайомі ще з дитинства та університетських часів. Вільям і Роуз, дочка колишнього конюшого королеви-матері та екс-майстра полювання Бофорта.

[ + – ] Роуз Фаркуар, колишня дівчина принца Вільяма, вийшла заміж за пасинку мільйонера

З Вільямом вона зустрічалася в 2000 році, після зустрічі в поло-клубі Beaufort у Глостерширі після того, як Уіллс закінчив свій A-level в Ітоні.

Роуз і Вільям завжди залишалися в добрих стосунках і багато років часто зустрічалися на весіллях завдяки своїм спільним друзям. Так, Роуз була присутня на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл.

[ + – ] Роуз Фаркуар, колишня дівчина принца Вільяма, вийшла заміж

Після розлучення з Вільямом Роуз вирушила до Нью-Йорка, де вивчала акторську майстерність в Інституті Лі Страсберга.

Вона співачка та автор пісень, яка з'явилася на The Voice у Великій Британії ще у 2016 році, а нині працює у замку Бельвуар герцогині Ратленд.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про всіх колишніх дівчат принца Вільяма, з якими він зустрічався до знайомства з Кейт Міддлтон.