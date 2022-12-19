Роуз Фаркуар считается первым серьезным романом принца до его знакомства с Кейт Миддлтон.

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40-летний принц Уильям внезапно появился на свадьбе своей бывшей девушки Роуз Фаркуар в Глостершире. На торжество он явился один, без Кейт Миддлтон. Об этом пишет Daily Mail.

Роуз считается первой официальной девушкой Уильяма, с которой его связывали серьезные отношения. Но позже он встретил Кейт Миддлтон и мы все знаем, чем это закончилось – роскошной свадьбой.

Роуз вышла замуж за Джорджа Геммела в церкви Святой Марии Девы на очаровательной небольшой церемонии в английском стиле. Геммел – пасынок барбадосского строительного магната сэра Чарльза Уильямса, который скончался в прошлом году.

[ + – ] Роуз Фаркуар, бывшая девушка принца Уильяма, вышла замуж Фото: Скриншот

Так как свадьба была зимней, то платье невесты украшала меховая оторочка. Выход Уильяма в свет произошел всего через несколько дней после беспрецедентной атаки Гарри на королевскую семью со стороны Netflix.

Принц Уэльский в элегантном черном смокинге и соответствующей бабочке, незаметно проскользнул через заднюю дверь, чтобы поприсутствовать на торжестве и не привлекать к себе лишнего внимания.

[ + – ] Принц Уильям на свадьбе Роуз Фаркуар

На торжестве было немало старых друзей Уильяма и, до недавнего времени, приятелей принца Гарри. Но он перестал общаться с большинством старых друзей из Британии после того, как женился на Меган Маркл.

Так, на свадьбе был Гай Пелли, близкий друг принцев и крестный отец принца Луи. Также пришла Оливия Хант, последняя девушка Уильяма до его встречи с Кейт, со своим мужем-адвокатом Николасом Уилкинсоном, и бывший кавалер Кейт Руперт Финч появился с женой Наташей Руфус Исаакс.

Также был друг принца Гарри Том "Скиппи" Инскип, с которым Гарри рассорился после того, как тот посоветовал ему сначала присмотреться к Меган, прежде чем женится на ней.

Напомним, все присутствующие приятели Уильяма и Роуз знакомы еще с детства и университетских времен. Уильям и Роуз, дочь бывшего конюшего королевы-матери и экс-мастера охоты Бофорта.

[ + – ] Роуз Фаркуар, бывшая девушка принца Уильяма, вышла замуж за пасынка миллионера

С Уильямом она встречалась в 2000 году, после встречи в поло-клубе Beaufort в Глостершире после того, как Уиллс закончил свой A-level в Итоне.

Роуз и Уильям всегда оставались в хороших отношениях и на протяжении многих лет часто встречались на свадьбах благодаря своим общим друзьям. Так, Роуз присутствовала на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.

[ + – ] Роуз Фаркуар, бывшая девушка принца Уильяма, вышла замуж

После расставания с Уильямом Роуз отправилась в Нью-Йорк, где изучала актерское мастерство в Институте Ли Страсберга.

Она певица и автор песен, которая появилась на The Voice в Великобритании еще в 2016 году, а в настоящее время работает в замке Бельвуар герцогини Ратленд.

Напомним, ранее Фокус писал о всех бывших девушках принца Уильяма, с которыми он встречался до знакомства с Кейт Миддлтон.