Кейт Миддлтон вышла в свет в идеальном клетчатом зимнем образе
Принцесса Уэльская посетила Вестминстеское аббатство, где посадила дерево в честь покойной королевы Елизаветы II.
Кейт Миддлтон продолжает исполнять свои обязанности члена королевской семьи не смотря на то, что с первых страниц таблоидов не сходят скандальные подробности документального сериала Меган Маркл и принца Гарри. Кейт там тоже досталось – Гарри заявил, что его брат женился не по любви, а выбрал себе жену по шаблону. Об этом пишет Daily Mail.
Принцесса Уэльская провела церемонию в Вестминстерском аббатстве, поддержав инициативу покойно королевы по озеленению Британии. И посадила дерево в ее честь. Акция "Зеленый балдахин" стартовала несколько лет назад и Елизавета ее поддержала, посадив саженец медного бука в Балморале. С той поры уже было высажено более миллиона деревьев.
Дерево Кейт Миддлтон посадила в пальто Holland Cooper за 749 фунтов стерлингов. Которое переделали, чтобы обновить.
Сине-зеленое клетчатое пальто принцесса Уэльская дополнила синими замшевыми сапогами и зеленым трикотажным расклешенным платьем, создав идеальный зимний образ.
Теперь во внутреннем дворике Вестминстерского аббатства будет расти дикая вишня, подаренная герцогством Корнуолл в память о королеве.
Напомним, на прошлой неделе Кейт Миддлтон провела торжественную службу рождественских гимнов, посвященную королеве Елизавете. И по таком случаю вышла в свет в элегантном бордовом образе.
Ее выбор цвета для такого важного события поддержали и другие члены королевской семьи. И принцесса Шарлотта в том числе.
А принц Уильям по-своему отвлекся от скандала с братом. И посетил свадьбу своей бывшей девушки Роуз Фаркуар. Там присутствовали и другие его старые приятели, которых он знает еще с детства.