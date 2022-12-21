Кейт Миддлтон вышла в свет в идеальном клетчатом зимнем образе

Принцесса Уэльская посетила Вестминстеское аббатство, где посадила дерево в честь покойной королевы Елизаветы II.

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Кейт Миддлтон продолжает исполнять свои обязанности члена королевской семьи не смотря на то, что с первых страниц таблоидов не сходят скандальные подробности документального сериала Меган Маркл и принца Гарри. Кейт там тоже досталось – Гарри заявил, что его брат женился не по любви, а выбрал себе жену по шаблону. Об этом пишет Daily Mail.

Принцесса Уэльская провела церемонию в Вестминстерском аббатстве, поддержав инициативу покойно королевы по озеленению Британии. И посадила дерево в ее честь. Акция "Зеленый балдахин" стартовала несколько лет назад и Елизавета ее поддержала, посадив саженец медного бука в Балморале. С той поры уже было высажено более миллиона деревьев.

Фото: Twitter Westminster Abbey Фото: Twitter Westminster Abbey

Дерево Кейт Миддлтон посадила в пальто Holland Cooper за 749 фунтов стерлингов. Которое переделали, чтобы обновить.

Сине-зеленое клетчатое пальто принцесса Уэльская дополнила синими замшевыми сапогами и зеленым трикотажным расклешенным платьем, создав идеальный зимний образ.

Теперь во внутреннем дворике Вестминстерского аббатства будет расти дикая вишня, подаренная герцогством Корнуолл в память о королеве.

[ + – ] Кейт Миддлтон в Вестминстерском аббатстве Фото: Twitter Westminster Abbey

Напомним, на прошлой неделе Кейт Миддлтон провела торжественную службу рождественских гимнов, посвященную королеве Елизавете. И по таком случаю вышла в свет в элегантном бордовом образе.

Ее выбор цвета для такого важного события поддержали и другие члены королевской семьи. И принцесса Шарлотта в том числе.

А принц Уильям по-своему отвлекся от скандала с братом. И посетил свадьбу своей бывшей девушки Роуз Фаркуар. Там присутствовали и другие его старые приятели, которых он знает еще с детства.