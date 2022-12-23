Кейт Миддлтон в нарядном жакете провела рождественский концерт

Принцесса Уэльская посвятила свою "особую" службу покойной королеве, а на концерте выступил хор украинских детей.

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Кейт Миддлтон провела концерт рождественских гимнов в Вестминстерском аббатстве, посвященный памяти покойной королевы Елизаветы II. И на службе выступили многие знаменитости, а также хор украинских детей из церкви Святой Марии. Об этом пишет Daily Mail.

Свое посвящение, в котором принцесса Уэльская отдала дань уважения "невероятному наследию королевы", она прочитала в нарядном жакете от бренда Self-Portrait за 400 фунтов стерлингов, продемонстрировав идеальный праздничный образ: блестящий и в то же время элегантный.

Кейт Миддлтон сказала, что теперь Рождество будет ощущаться "совсем иначе" без королевы.

[ + – ] Речь-вступление Кейт Миддлтон

"Это время, которое объединяет людей и напоминает нам о наших ценностях", — сказала она, отметив, что ее особая служба гимнов в Вестминстерском аббатстве посвящена покойной королеве "и всем тем, кого, к сожалению, больше нет с нами".

40-летняя Кейт провела свое первое мероприятие в прошлом году, и оно имело такой успех, что она решила вернуть его — с вероятностью, что оно станет ежегодным мероприятием. Она сказала: "Прошлогоднее мероприятие напомнило мне, что я больше всего люблю в Рождестве: видеть, как люди собираются вместе, празднуют и переживают особые моменты, а также думают об уходящем году. Это Рождество будет нашим первым без Ее Величества Королевы Елизаветы. Ее Величество любила Рождество, как то время, которое объединяет людей и напоминает нам о важности веры, дружбы и семьи, а также о проявлении сочувствия и сострадания".

[ + – ] Кейт Миддлтон с украинскими детьми

На концерте выступил не только детский хор, но и многие знаменитости: актер Хью Бонневиль, звезда сериала "Аббатство Даунтон", певица Мелани Си из Spice Girls, актриса Кристен Скотт Томас и многие другие.

На службе также присутствовали король Карл III, Камилла, королева-консорт, принц Уильям, принц Джордж, принцесса Шарлотта и Софи, графиня Уэссекская.

Кейт Миддлтон особо отметила Инну Григорович, директора украинской школы Святой Марии в Лондоне, чья рабочая нагрузка резко увеличилась с начала конфликта в Украине.

Григорович получила письмо от Кейт с благодарностью за заботу, которую она оказывает семьям и детям, посещающим школу.

Один ребенок сказал, что его отец в Харькове был поражен тем, что его сын выступил перед королевской семьей в Вестминстерском аббатстве.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон посадила дерево в честь королевы Елизаветы в Вестминстерском аббатстве, отдавая дань уважения ее инициативе озеленения Великобритании.