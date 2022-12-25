Принцесса Шарлотта стала звездой рождественского концерта в Вестминстерском аббатстве

На службе, организованной Кейт Миддлтон были другие члены королевской семьи, но семилетняя принцесса точно "украла шоу".

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Принцесса Шарлотта, дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, стала звезда службы рождественских гимнов в Вестминстерском аббатстве. Концерт и службу организовала ее мать, принцесса Уэльская. И посвятила ее покойной королеве Елизавете II. Об этом пишет Daily Mail.

На службе семилетняя Шарлотта присутствовала вместе со своим братом, девятилетним принцем Джорджем. Вместе с родителями они сидели в первом ряду и принцесса явно вдохновлялась происходящим.

[ + – ] Принцесса Шарлотта в Вестминстерском аббатстве

Особенно ей понравилось выступление актера Хью Бонневиля, звезды "Аббатства Даунтон", который зачитал отрывки из рождественской почты медвежонка Паддингтона.

Шарлотта просияла, когда услышала упоминание о Паддингтоне, который появился вместе с ее покойной прабабушкой в июне, в скетче, посвященном ее Платиновому юбилею.

На службе в Вестминстерском аббатстве принцесса Шарлотта была одета в элегантное бордовое пальто с бархатным воротником. Она повторяла образ Кейт Миддлтон, которая также выбрала пальто этого цвета и дополнила его туфлями на шпильке.

[ + – ] Рождественская служба в Вестминстерском аббатстве

Принц Джордж, к слову, копировал образ своего отца: он появился в элегантном костюме с темно-синим галстуком.

Служба-концерт Рождественских гимнов транслировалась прошлой ночью. Но была отснята раньше. На ней присутствовали король Карл III, королева-консорт Камилла, кузен покойной королевы принц Майкл Кентский, принцессы Евгения и Беатрис и другие высокопоставленные члены королевской семьи. Всего в Вестминстерском аббатстве собрались 1800 человек.

[ + – ] Принцесса Шарлотта оказалась поклонницей Паддингтона

Служба состоялась 15 декабря, всего через несколько часов после того, как на Netflix вышла финальная часть документального фильма о герцоге и герцогине Сассекских.

В смонтированном сюжете кроме Кейт Миддлтон появляются многие звезды и селебрити. И в нем рассказывается о людях, которые делают все возможное, чтобы поддержать других.

Одной из тех, кого принцесса хотела особо выделить, стала Инна Григорович, директор Украинской школы Святой Марии в Лондоне, чья рабочая нагрузка резко увеличилась с начала войны в Украине.

Григорович получила письмо от Кейт с благодарностью за заботу, которую она оказывает семьям и детям, посещающим школу.

Выступление ее детского хора с композицией O Come, All Ye Faithful было одним из самых волнующих и трогательных на вечере.