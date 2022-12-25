Принцесса Шарлотта стала звездой рождественского концерта в Вестминстерском аббатстве
На службе, организованной Кейт Миддлтон были другие члены королевской семьи, но семилетняя принцесса точно "украла шоу".
Принцесса Шарлотта, дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, стала звезда службы рождественских гимнов в Вестминстерском аббатстве. Концерт и службу организовала ее мать, принцесса Уэльская. И посвятила ее покойной королеве Елизавете II. Об этом пишет Daily Mail.
На службе семилетняя Шарлотта присутствовала вместе со своим братом, девятилетним принцем Джорджем. Вместе с родителями они сидели в первом ряду и принцесса явно вдохновлялась происходящим.
Особенно ей понравилось выступление актера Хью Бонневиля, звезды "Аббатства Даунтон", который зачитал отрывки из рождественской почты медвежонка Паддингтона.
Шарлотта просияла, когда услышала упоминание о Паддингтоне, который появился вместе с ее покойной прабабушкой в июне, в скетче, посвященном ее Платиновому юбилею.
На службе в Вестминстерском аббатстве принцесса Шарлотта была одета в элегантное бордовое пальто с бархатным воротником. Она повторяла образ Кейт Миддлтон, которая также выбрала пальто этого цвета и дополнила его туфлями на шпильке.
Принц Джордж, к слову, копировал образ своего отца: он появился в элегантном костюме с темно-синим галстуком.
Служба-концерт Рождественских гимнов транслировалась прошлой ночью. Но была отснята раньше. На ней присутствовали король Карл III, королева-консорт Камилла, кузен покойной королевы принц Майкл Кентский, принцессы Евгения и Беатрис и другие высокопоставленные члены королевской семьи. Всего в Вестминстерском аббатстве собрались 1800 человек.
Служба состоялась 15 декабря, всего через несколько часов после того, как на Netflix вышла финальная часть документального фильма о герцоге и герцогине Сассекских.
В смонтированном сюжете кроме Кейт Миддлтон появляются многие звезды и селебрити. И в нем рассказывается о людях, которые делают все возможное, чтобы поддержать других.
Одной из тех, кого принцесса хотела особо выделить, стала Инна Григорович, директор Украинской школы Святой Марии в Лондоне, чья рабочая нагрузка резко увеличилась с начала войны в Украине.
Григорович получила письмо от Кейт с благодарностью за заботу, которую она оказывает семьям и детям, посещающим школу.
Выступление ее детского хора с композицией O Come, All Ye Faithful было одним из самых волнующих и трогательных на вечере.