Кейт Миддлтон раскрыла свои рождественские планы (фото)

Супруга будущего короля Великобритании продолжит ежегодную традицию.

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон продолжит свою ежегодную традицию устраивать концерт колядок в Вестминстерском аббатстве. Об этом она сообщила на официальных страницах в соцсетях.

В этом году концерт будет посвящен тем, кто работает, чтобы поддержать младенцев, маленьких детей и семьи во всем Соединенном Королевстве, а также будет отмечать то, что символизирует рождение ребенка.

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Кейт Миддлтон в элегантной шляпе отпраздновала Рождество в Сандрингеме

"Вместе на Рождество с @earlychildhood возвращаемся в Вестминстерское аббатство в пятницу, 8 декабря", — рассказала Кэтрин Миддлтон.

Нынешнее событие также будет связано с кампанией Princess's Shaping Us, которая была запущена в январе 2023 года, и "продемонстрирует надежду на новую жизнь и то, почему так важно создавать благоприятные условия для воспитания детей".

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Кейт Миддлтон

Вестминстерское аббатство будет должным образом украшено для выступления, и концерт колядок будет не единственным событием, которое состоится в этот вечер, поскольку при поддержке Королевского фонда будет проведено двенадцать общественных служб колядок.

Они состоятся в Леоминстере, Шеффилде, Хартлпуле, Клифтоне, Аппингеме, Апминстере, Чарлбери, Честере, Ньюпорте, Лондондерри, Файфе и Бангоре.

Уэльские на Рождество-2022 Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Уэльская показала, как украшает елку к прошлогоднему Рождеству.

Также Фокус писал о появлении принцессы Шарлотты на рождественском концерте 2022 года.