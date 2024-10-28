Перекрила жителям дорогу: сестра Кейт Міддлтон потрапила в скандал (фото)

Піппа Міддлтон зі своєю сім'єю живе в шикарному старовинному особняку вартістю понад 19 мільйонів доларів. Пара заборонила місцевим жителям користуватися своєю приватною дорогою.

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Молодша сестра принцеси Уельської Піппа Міддлтон та її чоловік Джеймс Метью потрапили в скандальну ситуацію через своє рішення закрити пішохідну доріжку для місцевих мешканців, що пролягає територією їхнього шикарного маєтку в Західному Беркширі, повідомляє Мirror.

Заміський будинок і землі раніше належали дизайнеру серу Теренсу Конрану, який давав змогу людям, що живуть поблизу, користуватися мальовничою приватною дорогою, яка веде до його особняка. Але тепер пара зробила кроки, щоб покласти цьому край, встановивши попереджувальні знаки "Приватна власність: немає публічного доступу" і "Стороннім вхід заборонено". Їхнє рішення заблокувати вхід місцеві жителі назвали "обурливим" і закликали пару скасувати своє рішення.

Піппа Міддлтон зі своїм чоловіком Фото: Getty Images

Один із сусідів Піппи і Джеймса заявив: "Ці люди, схоже, надмірно оберігають свою власність. Я не думаю, що це правильно. Ми тихі жителі села, у нас тут немає вандалізму".

Відомо, що сестра принцеси Кейт вийшла заміж за керівника хедж-фонду Джеймса, старшого брата зірки серіалу "Зроблено в Челсі" Спенсера Метьюза, 2017 року. Зараз вони живуть у розкішному будинку вартістю 15 мільйонів фунтів стерлінгів разом із трьома маленькими дітьми: 5-річним Артуром, 3-річною Грейс і 2-річною Роуз.

Георгіанська нерухомість із 32 кімнатами, яку вони купили 2021 року, розташована на 60 гектарах поруч із лісом. Особняк різко контрастує зі скромнішим котеджем Аделаїда принцеси Кейт і принца Вільяма у Віндзорі після їхнього переїзду зі своєї резиденції в Кенсингтонському палаці.

Раніше Фокус писав про те, що сестра Кейт Міддлтон у білому бікіні помічена на розкішному карибському курорті.