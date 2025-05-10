Гурт Metallica спровокував землетрус у Вірджинії (відео)

Культовий американський метал-гурт Metallica в буквальному сенсі змусив труситися землю під час свого виступу на стадіоні Lane Вірджинського політехнічного інституту та університету штату в Блексбурзі.

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Сейсмологічна обсерваторія Virginia Tech (VTSO) зафіксувала підземні поштовхи, викликані величезною енергією концерту, повідомляє Fox News.

Коли на стадіоні зазвучали початкові акорди композиції "Enter Sandman", 60-тисячна юрба глядачів почала синхронно стрибати і плескати, що спричинило невеликий землетрус.

Директор VTSO Мартін Чепмен підтвердив, що їхній сейсмограф, розташований приблизно за 1,6 км від стадіону, чітко зафіксував рух землі, який викликала захоплена публіка.

Хоча незначна сейсмічна активність, швидко названа в мережі "Metallica Quake", мала місце, вона виявилася занадто слабкою, щоб бути зареєстрованою за шкалою Ріхтера.

Це був не перший випадок, коли музику пов'язували з сейсмічною активністю. У 2011 році концерт Foo Fighters у Новій Зеландії також викликав вимірні коливання.

Останній приклад колективного тупання і стрибків під музику, здатних спровокувати підземні поштовхи, — концерти американської суперзірки Тейлор Свіфт. У 2023 році два концерти поп-зірки в Сіетлі спричинили міні-землетрус.

Місцевий сейсмолог Джекі Каплан-Ауербах зареєструвала ці дані під час аншлагових виступів Свіфт на стадіоні Lumen Field 22 і 23 липня. Протягом двох вечорів на концертах Тейлор Свіфт танцювали 144 тисячі фанатів, спричинивши сейсмічну активність, еквівалентну землетрусу силою 2,3 бала.

Рік потому, у червні 2024-го під час концерту в Единбурзі Свіфт повторила свій "подвиг". Активні танці шанувальників артистки під її пісні спричинили сейсмічну активність, яка відчувалася майже за чотири милі від стадіону Мюррейфілд, де проходив концерт. Рух землі становив 23,4 нанометра.

Раніше Фокус писав, що в М'янмі астролога заарештували за фейкове "передбачення" нового землетрусу.