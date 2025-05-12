Мешканці Одещини відчули "тремтіння Землі": зафіксовано землетрус, що відомо (мапа)

Землетрус магнітудою 4,4 сколихнув сусідню Румунію та відчувався зокрема в Ізмаїльському районі Одеської області. "Тремтіння Землі" відбулося на глибині 125 кілометрів.

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Про зафіксовані коливання повідомили місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що землетрус відчули мешканці міста Рені Ізмаїльського району.

Скріншот | повідомлення про землетрус

Видання "Південь сьогодні" також повідомило, що мешканці Ізмаїльського району могли відчути землетрус.

За даними Національного науково-дослідного інституту фізики Землі у Румунії, оприлюдненими на Facebook-сторінці відомства, ввечері, 11 травня, в 21:34:57 у сейсмічній зоні Вранча стався землетрус магнітудою 4,4 на глибині 125 кілометрів. Його інтенсивність оцінюють у III бали як "середній".

Скріншот | мапа землетрусу 11 травня

Зазначимо, що, за шкалою Ріхтера, землетрус магнітудою 4,4 належить до "легких". Його потенційними наслідками може бути відчутне тремтіння речей всередині будинків, а значна шкода розцінюється як малоймовірна. Таких землетрусів щорічно трапляється у світі близько 6200, як свідчать відкриті джерела.

Нагадаємо, 10 травня у Fox News повідомили, що концерт популярного метал-гурту Metallica у буквальному сенсі спровокував землетрус: дослідники зафіксували підземні поштовхи, викликані величезною енергією концерту.

1 травня у Live Science попередили, що може відбутися катастрофічний землетрус на північному заході Тихого океану, який може опустити землю біля узбережжя приблизно на 2 метри.