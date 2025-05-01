Гряде великий струс Землі: рівень океану підніметься, спровокувавши масштабну повінь

Дослідники попереджають, що катастрофічний землетрус на північному заході Тихого океану може опустити землю біля узбережжя приблизно на 2 метри. Раніше геологія цієї зони субдукції значною мірою стримувала підвищення рівня моря, однак тепер це може змінитися в одну мить.

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Про це пише Live Science.

За словами провідного автора дослідження, прибережного геолога Тіни Дюра, у поєднанні з підвищенням моря, спричиненим антропогенною зміною клімату, така масштабна подія може створити довгострокові проблеми з повенями для низки прибережних районів США. У тому числі постраждають:

Каліфорнія;

Вашингтон;

Орегон.

Ба більше, вчені вважають, що подібний землетрус, ймовірно, потроїть кількість земель, затоплених на північно-західному узбережжі Тихого океану до кінця століття. Дюра вважає, що подібний "великий землетрус", ймовірно, повністю змінить прибережні спільноти.

Відомо, що на відміну від інших прибережних районів, тихоокеанський північний захід значною мірою уникнув наслідків підвищення рівня моря, викликаного закипанням планети. Учені виявили, що це пов'язано з геологією району: узбережжя північного заходу Тихого океану є зоною субдукції, де океанічні тектонічні плити занурюються під континентальні.

Востаннє ця зона субдукції Каскадія відступала через сильний землетрус 1700 року. Відтоді берегова лінія підіймалася на 1-3 міліметри на рік, випереджаючи підвищення рівня моря, викликане зміною клімату в багатьох районах. Однак до кінця нинішнього десятиліття, як прогнозують учені, швидкість підвищення рівня Світового океану прискориться і стане вищою, ніж підйом Каскадії.

Геологам давно відомо, що великі підземні поштовхи в Каскадії можуть призвести до опускання берегової лінії. Раніше це вже траплялося під час багатьох великих землетрусів у зонах субдукції. Наприклад, геологічні свідчення землетрусу 1700 року на північному заході Тихого океану показують, що ліси стають мулистими мілинами після опускання нижче рівня моря.

Однак раніше вчені не вивчали, як це опускання, також відоме як просідання, взаємодіятиме з підвищенням рівня моря, спричиненим кліматичною кризою. У новому дослідженні Дюра з колегами порівняли кількість землі, яка опиниться у 100-річній зоні затоплення, якщо землетрус у Каскадії, що сягне магнітуди 8 балів, станеться сьогодні, з 2100 роком, коли очікується, що спричинене кліматом підвищення рівня моря сягне від 0,4 до 0,9 метра в гирлах Каскадії.

Результати вказують на те, що в найгіршому сценарії площа затоплення збільшиться на 370 квадратних кілометрів, як порівняти з 300 квадратними кілометрами, якщо землетрус станеться сьогодні. Позначення 100-річної зони затоплення означає, що ймовірність затоплення території цього року становить 1%.

Учені прогнозують, що розширення зони затоплення поставить під загрозу життя ще 17 710 осіб. Для порівняння, сьогодні під загрозою вже перебувають 8 120 осіб.

Раніше Фокус писав про те, що близько 11 700 років тому рівень моря на Землі підвищився на 38 м: чи чекає на планету таке в майбутньому.