Земля "йде під воду": рівень світового океану несподівано зріс більше, ніж очікувалося (фото)

Дослідження NASA показують несподіване зростання рівня світового океану в найспекотніший рік в історії спостереження.

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Останні кілька років учені раз у раз попереджають про кліматичний клімат, що нависає над Землею, внаслідок чого світ зіткнувся з неймовірними хвилями спеки та посухи. Але новий аналіз американського космічного агентства NASA виявив щось тривожне: рівень світового океану зріс під час найспекотнішого року на Землі за всю історію спостережень більше, ніж очікувалося раніше, пише Science Alert.

Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору пояснило, що неймовірне зростання рівня моря торік, імовірно, було спричинене незвичайним потеплінням океану в поєднанні зі збільшенням обсягів талої води з наземного льоду, такого як льодовики.

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Результати аналізу NASA, що відстежує підвищення рівня води світового океану за допомогою супутникових знімків, вказують на те, що рівень моря за минулий 2024 рік піднявся на 0,59 сантиметра, що значно перевищує прогноз у 0,43 сантиметра.

За словами дослідника з лабораторії реактивного руху NASA Джоша Вілліса, щороку результати підйому рівня світового океану різняться, проте тенденції чітко вказують на те, що океан продовжує підійматися, а швидкість цього підйому лише збільшується.

Зазначимо, що підвищення рівня моря є лише одним із наслідків антропогенної зміни клімату, а рівень Світового океану піднявся відповідно до зростання середньої температури поверхні Землі — зміною, яка сама по собі спричинена викидами парникових газів.

Цей графік показує середній рівень світового моря (синім кольором) з 1993 року, виміряний серією з п'яти супутників Фото: NASA

За останні три десятиліття, з 1993 по 2023 рік, середній рівень моря по всьому світу піднявся загалом приблизно на 10 см. Вчені вважають, що цей підйом в основному спричинений двома факторами:

танення льодовиків і полярних шапок планети;

розширення морської води через тепло.

Вчені NASA вважають, що останніми роками підвищення рівня моря, яке спостерігалося, було здебільшого спричинене першим фактором і меншою мірою другим. Однак торік, як вважають експерти, ці фактори помінялися місцями — в результаті дві третини підвищення рівня моря були зумовлені тепловим розширенням.

Відомо, що минулий рік офіційно став найспекотнішим за всю історію спостережень. Очікується, що рівень моря підвищуватиметься й надалі, оскільки людство продовжує викидати парникові гази, загрожуючи величезному населенню, що мешкає на островах або вздовж узбережжя.

Раніше Фокус писав про те, коли рівень світового океану був найвищим в історії Землі.