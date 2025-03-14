Земля "идет под воду": уровень мирового океана неожиданно вырос больше, чем ожидалось (фото)

Исследования NASA показывают неожиданный рост уровня мирового океана в самый жаркий год в истории наблюдения.

Related video

Последние несколько лет ученые то и дело предупреждают о климатическом климате, нависшем над Землей, в результате чего мир столкнулся с невероятными волнами жары и засухи. Но новый анализ американского космического агентства NASA обнаружил нечто тревожное: уровень мирового океана вырос во время самого жаркого года на Земле за всю историю наблюдений больше, чем ожидалось ранее, пишет Science Alert.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства объяснило, что невероятный рост уровня моря в прошлом году, вероятно, был вызван необычным потеплением океана в сочетании с увеличением объемов талой воды из наземного льда, такого как ледники.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Результаты анализа NASA, отслеживающего повышение уровня воды мирового океана с помощью спутниковых снимков, указывают на то, что уровень моря за прошлый 2024 год поднялся на 0,59 сантиметра, что значительно превышает прогноз в 0,43 сантиметра.

По словам исследователя из лаборатории реактивного движения NASA Джоша Уиллиса, каждый год результаты подъема уровня мирового океана отличаются, однако тенденции ясно указывают на то, что океан продолжает подниматься, а скорость этого подъема лишь увеличивается.

Отметим, что повышение уровня моря является лишь одним из последствий антропогенного изменения климата, а уровень Мирового океана поднялся в соответствии с ростом средней температуры поверхности Земли — изменением, которое само по себе вызвано выбросами парниковых газов.

Этот график показывает средний уровень мирового моря (синим цветом) с 1993 года, измеренный серией из пяти спутников Фото: NASA

За последние три десятилетия, с 1993 по 2023 год, средний уровень моря по всему миру поднялся в общей сложности примерно на 10 см. Ученые считают, что этот подъем в основном вызван двумя факторами:

таяние ледников и полярных шапок планеты;

расширение морской воды из-за тепла.

Ученые NASA считают, что в последние годы наблюдаемое повышение уровня моря было в основном вызвано первым фактором и в меньшей степени вторым. Однако в прошлом году, как считают эксперты, эти факторы поменялись местами — в результате две трети повышения уровня моря были обусловлены тепловым расширением.

Известно, что прошлый год официально стал самым жарким за всю историю наблюдений. Ожидается, что уровень моря будет повышаться и дальше, поскольку человечество продолжает выбрасывать парниковые газы, угрожая огромному населению, проживающему на островах или вдоль побережья.

Ранее Фокус писал о том, когда уровень мирового океана был самым высоким в истории Земли.