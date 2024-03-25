На 70 метрів вищий за нинішній: коли рівень світового океану був найвищим в історії Землі

Рівень моря був надзвичайно високим в епоху динозаврів, але тепер учені вважають, що до цього він міг бути значно вищим.

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Історія нашої планети налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час вона неодноразово змінювала свій зовнішній вигляд. Рівень моря неодноразово знижувався і знову підвищувався, але коли він був найвищим в історії планети? На це питання складно відповісти, проте у вчених все ж є кілька припущень, пише Live Science.

Сьогодні рівень моря знову підвищується, оскільки зміна клімату прискорює танення льодовиків і крижаних щитів, а вода в океані розширюється внаслідок потепління світу. Тепер дослідники зацікавилися питанням, коли рівень моря на планеті був найвищим в історії. Відомо, що в епоху динозаврів рівень земного океану був надзвичайно високим, проте вчені вважають, що він зовсім не був рекордним.

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За останні пів мільярда років рівень моря, ймовірно, досяг свого піка 117 мільйонів років тому, в аптський період. Дослідження 2022 року передбачає, що в період 145-66 мільйонів років тому рівень моря був приблизно на 200 метрів вищим за сьогоднішній. За словами провідного автора дослідження, геолога-розвідника в нафтогазовій галузі з Утрехтського університету в Нідерландах Дау ван дер Меєра, за останні 540 мільйонів років рівень світового океану сягнув свого піка в крейдяному періоді, коли Землею бродили динозаври.

Водночас професор наук про Землю і планети в Єльському університеті Джун Коренага вважає, що рівень моря був значно вищим в історії нашої планети, коли перші континенти ще не сформувалися, а на поверхні майже не було суші.

Зазначимо, що в короткостроковій перспективі рівень моря є індикатором танення льоду: наприклад, у разі втрати Льодовика Судного дня в Антарктиді очікується, що рівень світового океану збільшиться приблизно на 3,4 метра. Однак у довгостроковій перспективі рівень моря залежить від більшої кількості факторів, зокрема:

зміщення континентів;

розтягнення морського дна.

У результаті Коренага вважає, що в ранніх земних океанах містилося більше води, ніж сьогодні. Передбачається, що з моменту виникнення планети земні океани могли поступово стікати в мантію Землі.

Коли нова магма виходить на поверхню на кордонах тектонічних плит, старіша і важча магма виштовхується вниз під плити, що перекривають Фото: Getty Images

Востаннє рівень моря був набагато вищим за сьогоднішній близько 120 000 років тому, під час останнього міжльодовикового періоду, коли сучасні люди ділили планету з неандертальцями та денисівцями. У той період тепліший клімат призвів до танення антарктичних льодів, унаслідок чого рівень моря піднявся приблизно на 6 метрів вище за нинішнє середнє значення.

Тоді клімат потеплішав через передбачувані зміни орбіти Землі. Однак у наш час кліматична криза посилюється зовсім не зовнішніми силами, а тим, що люди спалюють викопне паливо, внаслідок чого збільшується кількість викидів вуглекислого газу та інших парникових газів в атмосфері планети. Утім, так чи інакше танення льоду призведе до підвищення рівня моря.

За словами ван дер Меєра, їхні розрахунки показують, що втрата всього земного льоду і льодовикових шапок насправді здатна підняти рівень моря в 10 разів, як порівняти з останнім міжльодовиковим періодом. Наприклад, близько 50 мільйонів років тому, в Гренландії та Антарктиді не було льоду, а рівень моря був приблизно на 70 метрів вищим за сьогоднішній.

Попри те, що рівень моря найвищий, коли кількість льоду на планеті найнижча, це не повністю пояснює відкрите море під час крейдяного періоду — у той період близько 30% суходолу було вкрито водою. На думку вчених, у цьому сценарії не останню роль зіграла тектоніка плит. За словами ван дер Меєр, імовірно, рівень земного океану був найвищим близько 200-100 мільйонів років тому, коли Південна Америка віддалялася від Африки.

У результаті віддалення цих континентів між ними утворився Південний Атлантичний океан. Дані свідчать про те, що молоді океани значно дрібніші за старіші. Річ у тім, що стара океанічна кора щільна, а тому вона тисне на магму, внаслідок чого океани стають глибшими. Проте нова кора має значно менше часу для затвердіння, а тому є більш плавучою, а молоді океани дрібніші.

Крейдяний період поєднував у собі відсутність полярних льодів і мілководдя океанів, що призвело до найвищого рівня моря за останні пів мільярда років. Таким чином науковці запевняють, рівень світового океану справді може підвищитися найближчими десятиліттями, проте його "пікові роки", імовірно, вже позаду.

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