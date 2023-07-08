Проковтне піраміду з 28 Емпайр-Стейт-Білдінг: учені розповіли, наскільки глибокий земний океан

Океани покривають 71% поверхні нашої планети, але нам все ще так мало відомо про них — насправді про поверхню Марса ми знаємо набагато більше.

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Не секрет, що океани вкривають більшу частину поверхні нашої планети (71%), а тому вчені століттями намагаються дослідити глибоку синяву. Однак їхня робота далека від завершення: океани настільки глибокі та великі, що ми навряд чи зібрали інформацію про половину з них, пише Science Focus.

Дослідники зазначають, що з усіх боків нам набагато більше відомо про поверхню Марса, ніж про океани, що покривають поверхню Землі. Багато підводних загадок, включно з тим, який вигляд має морське дно і які види мешкають в особливо холодних і глибоких водах, все ще залишаються нерозгаданими.

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Наскільки глибокий океан

Найглибшою точкою океану, відомою сьогодні, вважається Безодня Челленджера, яка розташувалася на глибині 10 935 метрів у південній частині Маріанської западини. Ця точка розташована у Тихому океані на схід від Філіппін.

Дослідники зазначають, що глибина Безодні Челленджера перевищує висоту гори Еверест (8 849 м) і може порівнятися з найвищою горою на планеті, Мауна-Кеа, підстава якої й сама перебуває під водою. Щоб уявити собі, наскільки глибока Безодня Челленджера, можна уявити собі піраміду з 28 Емпайр-Стейт-Білдінгів, збудованих одна на іншій, — усі вони одразу ж опинилися б під водою.

Зазначимо, що найглибша точка океану отримала свою назву на честь корабля HMS Challenger, екіпаж якого вперше поміряв глибину западини ще 1875 року. Утім, точну глибину Безодні Челленджера було виміряно лише 2021 року, коли науковці використовували дистанційно керований підводний апарат.

За даними дослідників з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), середня глибина океану Землі становить близько 3,7 кілометра.

Чому океани такі глибокі

Вчені зазначають, що земні океани настільки глибокі через субдукцію — тут зустрічаються дві тектонічні плити Землі, одна з яких повільно ковзає під іншу. Саме "танець" цих двох тектонічних плит, що ковзають, і створює глибокі западини у Світовому океані.

Наприклад, дослідники вважають, що рекордна глибина Безодні Челленджера зумовлена незвичайною регіональною тектонікою. Науковці також зазначають, що подібні екстремальні глибини становлять так звану зону Хадала і сягають від 6 до 11 метрів.

Як глибоко в океан опускалися люди

Неймовірний тиск на дні найглибших частин океану надзвичайно ускладнює будь-яке дослідження і вивчення. Однак з появою пілотованих підводних апаратів і дистанційно керованих апаратів вченим все ж вдалося вивчити неймовірні глибини.

Наприклад, люди кілька разів досягали дна Безодні Челленджера, тобто фактично досліджували найглибшу точку земного океану. Уперше це досягнуто 1960 року Жаком Пікаром і Доном Волшем.

У 2020 році астронавтка Кетрін Салліван і авантюристка Ванесса О'Браєн стали першими жінками, яким вдалося досягти дна Безодні Челленджера. До речі, саме завдяки цій експедиції вчені дізналися, що поверхня цієї западини зовсім не плоска, як вважалося раніше, а полога. Загалом занурення тоді тривало 11 годин.

Хто мешкає в глибинах океану

Дослідники відзначають, що зона Хадала насправді є притулком для безлічі неймовірних і вельми дивних форм життя. Дослідникам відомо, що там мешкають дивовижні риби, черевоногі молюски, а також інші організми, здатні виносити цей неймовірний тиск, повну відсутність світла й екстремальні температури.

Також відомо, що в Безодні Челленджера вченим вдалося виявити деякі види морських огірків, щитівок, багатощетинкових черв'яків, креветок і різних мікроорганізмів.

Раніше Фокус писав про те, що виявили вчені на дні Маріанської западини на глибині 11 км.