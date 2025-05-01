Грядет большое сотрясение Земли: уровень океана поднимется, спровоцировав масштабное наводнение

Исследователи предупреждают, что катастрофическое землетрясение на северо-западе Тихого океана может опустить землю у побережья приблизительно на 2 метра. Ранее геология этой зоны субдукции в значительной степени сдерживала повышение уровня моря, однако теперь это может измениться в одно мгновение.

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Об этом пишет Live Science.

По словам ведущего автора исследования, прибрежного геолога Тины Дюра, в сочетании с повышением моря, вызванным антропогенным изменением климата, такое масштабное событие может создать долгосрочные проблемы с наводнениями для ряда прибрежных районов США. В том числе пострадают:

Калифорния;

Вашингтон;

Орегон.

Более того, ученые считают, что подобное землетрясение, вероятно, утроит количество земель, затопленных на северо-западном побережье Тихого океана к концу столетия. Дюра полагает, что подобное "большое землетрясение", вероятно, полностью изменит прибрежные сообщества.

Известно, что в отличие от других прибрежных районов, тихоокеанский северо-запад в значительной степени избежал последствий повышения уровня моря, вызванного закипанием планеты. Ученые обнаружили, что это связано с геологией района: побережье северо-запада Тихого океана является зоной субдукции, где океанические тектонические плиты погружаются под континентальные.

В последний раз эта зона субдукции Каскадия отступала из-за сильного землетрясения в 1700 году. С тех пор береговая линия поднималась на 1-3 миллиметра в год, опережая повышения уровня моря, вызванное изменением климата во многих районах. Однако к концу нынешнего десятилетия, как прогнозируют ученые, скорость повышения уровня Мирового океана ускорится и станет выше, чем подъем Каскадии.

Геологам давно известно, что крупные подземные толчки в Каскадии могут привести к опусканию береговой линии. Ранее это уже случалось во время многих крупных землетрясениях в зонах субдукции. Например, геологические свидетельства землетрясения 1700 года на северо-западе Тихого океана показывают, что леса становятся илистыми отмелями после опускания ниже уровня моря.

Однако ранее ученые не изучали, как это опускание, также известное как проседание, будет взаимодействовать с повышением уровня моря, вызванным климатическим кризисом. В новом исследовании Дюра с коллегами сравнили количество земли, которая окажется в 100-летней зоне затопления, если землетрясение в Каскадии достигнет магнитуды 8 баллов произойдет сегодня, с 2100 годом, когда ожидается, что вызванное климатом повышение уровня моря достигнет от 0,4 до 0,9 метра в устьях Каскадии.

Результаты указывают на то, что в худшем сценарии площадь затопления увеличится на 370 квадратных километров в сравнении с 300 квадратных километров, если землетрясение произойдет сегодня. Обозначение 100-летней зоны затопления означает, что вероятность затопления территории в данном году составляет 1%.

Ученые прогнозируют, что расширение зоны затопления поставит под угрозу жизни еще 17 710 человек. Для сравнения, сегодня под угрозой уже находятся 8 120 человек.

Ранее Фокус писал о том, что около 11 700 лет назад уровень моря на Земле повысился на 38 м: ждет ли планету такое в будущем.