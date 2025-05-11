В Киеве вспышка гепатита А, большинство заболевших – дети: какие симптомы

В столице Украины зафиксировали вспышку гепатита. Известно уже о 33 заболевших, среди которых 19 детей.

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О вспышке гепатита А в столице сообщил Центр общественного здоровья в комментарии РБК-Украина. По состоянию на сегодня госпитализированы 25 человек, в том числе 15 детей.

"Эпидемиологическое расследование продолжается, устанавливаются факторы, способствовавшие распространению инфекции и возможный источник инфекции. Для этого привлекаются все ответственные ведомства по направлениям деятельности", — заявили в Центре общественного здоровья.

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Гепатит А — это острое инфекционное заболевание печени, которое передается через употребления загрязненных продуктов или воды. Вирус погибает через 5 минут кипячения. При комнатной температуре в сухой среде он сохраняется в течение недели, в воде — от 3 до 10 месяцев, в испражнениях — до 30 суток.

Инкубационный период вируса обычно длится 14-28 дней. Среди распространенных симптомов:

общая слабость и повышенная утомляемость;

повышение температуры тела;

потеря аппетита;

диарея;

рвота;

неприятные ощущения в животе;

тяжесть в правом подреберье;

потемнение мочи (до коричневого цвета);

пожелтение склер и кожи.

Напомним, в марте врач-иммунолог Андрей Волянский сообщил, что некоторые типы сезонных болезней идут на спад, но возросло количество случаев гриппа Б.