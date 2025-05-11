У Києві спалах гепатиту А, більшість хворих — діти: які симптоми

У столиці України зафіксували спалах гепатиту. Відомо вже про 33 хворих, серед яких 19 дітей.

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Про спалах гепатиту А в столиці повідомив Центр громадського здоров'я в коментарі РБК-Україна. Станом на сьогодні госпіталізовано 25 осіб, зокрема 15 дітей.

"Епідеміологічне розслідування триває, встановлюються фактори, що сприяли поширенню інфекції та можливе джерело інфекції. Для цього залучаються всі відповідальні відомства за напрямами діяльності", — заявили в Центрі громадського здоров'я.

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Гепатит А — це гостре інфекційне захворювання печінки, яке передається через вживання забруднених продуктів або води. Вірус гине через 5 хвилин кип'ятіння. За кімнатної температури в сухому середовищі він зберігається протягом тижня, у воді — від 3 до 10 місяців, у випорожненнях — до 30 діб.

Інкубаційний період вірусу зазвичай триває 14-28 днів. Серед поширених симптомів:

загальна слабкість і підвищена стомлюваність;

підвищення температури тіла;

втрата апетиту;

діарея;

блювота;

неприємні відчуття в животі;

тяжкість у правому підребер'ї;

потемніння сечі (до коричневого кольору);

пожовтіння склер і шкіри.

Нагадаємо, у березні лікар-імунолог Андрій Волянський повідомив, що деякі типи сезонних хвороб ідуть на спад, але зросла кількість випадків грипу Б.