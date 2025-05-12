Грози, град і навіть мокрий сніг: які сюрпризи приготувала погода на цей тиждень, — синоптик

Найближчими днями в Україні прогнозують нестійку й холодну погоду. На більшій частині території очікуються дощі, а температура буде нижчою за кліматичну норму.

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Прогнозом погоди на тиждень 11 травня поділився синоптик Ігор Кібальчич.

Волога й прохолодна погода в середині травня зумовлена розвитком циклонічної діяльності та надходженням холодного повітря з північних регіонів Європи.

Погода на тиждень: прогноз на будні

12 травня у більшості регіонів пройдуть невеликі, місцями помірні дощі. На заході можливі й грози, а у високогір’ї Карпат — мокрий сніг. Вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть від +9 до +14 градусів, тепліше буде лише на південному сході й у Криму — від 13 до 18.

Вночі на вівторок у лівобережній частині, а вдень в більшості областей слід очікувати на помірні, місцями значні дощі, подекуди — з грозами. Сухо буде лише в Криму й Приазов’ї. В нічні години температура опуститься до 2-7 градусів тепла, а на заході й півночі прогнозують заморозки від нуля до -3. В денні години буде від +9 до +15, тепліше буде лише у південних регіонах, на Закарпатті й у Криму — від +14 до +19.

Середа здивує ніччю без істотних опадів, але вдень місцями пройдуть короткочасні дощі й можливі грози. Переважно сухо буде й вдень лише у південно-східних областях і в Криму. Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть 2-7 градусів тепла, а вдень — 14-19. На заході й півночі очікуються нічні заморозки до -3.

15 травня вночі дощитиме на заході, а вдень — у більшості регіонів, окрім південного сходу й Приазов’я. Місцями прогнозують грози, а у Карпатах можливий мокрий сніг. Вночі температура опуститься до 5-10 градусів тепла. Вдень на півночі й заході буде від +9 до +14, в решті областей — від +15 до +21.

П’ятниця відзначиться нестійкою погодою з опадами. Сухо буде лише у Криму й на південному сході. У центральній і північній частинах країни можливі грози й град. На заході й півночі вночі прогнозують від 1 до 6 тепла, а вдень — 8-13. У решті областей буде тепліше — 6-11 в нічні години й 15-21 у денні.

Погода на тиждень: прогноз на вихідні

У суботу під впливом малорухомого циклону у більшості регіонів збережеться нестійка та дощова погода, можливі й грози. Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть від +3 до +8 градусів, а вдень — від +13 до +18. Холодніше дуже на заході — в нічні години прогнозують місцями заморозки від нуля до -3, а у денні від +8 до +13.

Неділя теж "порадує" дощами: вночі — значними на лівобережжі, вдень — помірними у більшості областей та значними у Карпатському регіоні. Місцями очікуються грози. Вночі температура коливатиметься в межах 2-8 тепла, лише на заході місцями очікуються заморозки до -3 градусів. Вдень температура підвищиться до 13-18 градусів, а на крайньому заході — до 8-13.

Нагадаємо, ввечері 11 травня Румунію сколихнув землетрус, який відчули жителі Одещині. Фізики оцінили інтенсивність поштовхів у 4,4 бала.

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