Погода в Украине: почему май холодный, и каким будет дальше

Синоптики предупреждают, что за вторую декаду мая в отдельных регионах может выпасть месячная норма осадков. Также следует ожидать град. На погоду в Украине влияет циклон и холодный воздух из Арктики.

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Фокус собрал все, что известно о погоде в Украине на май.

В Украину пришла аномально холодная погода с севера Европы — в западных областях фиксируют заморозки до -4 градусов и обильные дожди с грозами и градом. На Днепропетровщине 9 мая в Павлограде пронесся смерч, который повредил крыши и повалил деревья.

Известный синоптик Игорь Кибальчич предупреждает, что в следующие несколько дней погода в Украине не изменится: будет холодно из-за движения воздуха из Арктики, также будут идти сильные дожди.

Потеплеет только в Одесской области, Крыму и на юго-востоке. А вот в западных и северо-западных регионах сохранятся ночные заморозки.

11 и 12 мая дожди прогнозируются в большинстве областей. В западной части Украины возможен мелкий град. В Карпатах за счет более низкой температуры будет идти снег.

С 13 по 15 мая будет влажно, днем будут идти дожди, возможны грозы. На высокогорье Карпат снова возможен мокрый снег.

С 16 по 20 мая, как и раньше, в Украине будут идти дожди из-за активности циклонов и прохождения облачных фронтов.

Так, за вторую декаду мая в отдельных регионах может выпасть месячная норма осадков. Меньше всего дождей будет в Крыму, а самые сильные осадки прогнозируются в Карпатах, а также местами — в центральных и северо-восточных областях.

Во второй декаде мая температура будет переменчивой, но в целом немного холоднее климатической нормы.

11-15 мая минимальная температура ночью будет колебаться в пределах +2...+9 градусов. В западной части Украины на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки 0...-3 градусов. Днем показатели температуры составят +9...+15 °С, в центральных, южных и восточных областях — местами +16...+19 градусов

В период с 16 по 20 мая погода в Украине станет немного теплее.

Известный синоптик Наталья Диденко сообщила, что с 9-го мая над южной частью Украины расположился циклон. И именно его атмосферные фронты обусловят дождливую погоду в большинстве областей Украины до конца недели и мокрый снег в Карпатах.

"В дальнейшем влажная погода в Украине будет доминировать, ночи еще будут оставаться холодными и не исключена вероятность заморозков при прояснениях. Но днем потеплеет хотя бы на несколько градусов. Лета не обещаю, однако дневные +12...+18 градусов все же немного комфортнее", — сообщила Диденко.

Напомним, 8 мая, в Карпатах фиксировали существенный туман, морозную погоду и мокрый снег.

Синоптики предупреждали, что в Украине будет холодно. Погода на май 2025 года принесет не только дожди, но и "минусы".